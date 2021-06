Impazza il trend dei costumi da bagno sgambati pronti a regalarci un'estate "hot": dai bikini agli interi, ecco i modelli a cui non potrete dire di no!

Qualcuno forse pensava che fossero una moda passeggera, un tuffo nostalgico negli anni 90 che sarebbe durato al massimo una stagione. E invece eccoli qui anche quest'anno in cima alla lista dei modelli più cercati e desiderati.

Parliamo dei costumi da bagno sgambati, audaci come solo loro sanno essere e pronti a regalarci un'estate all'insegna della sensualità e del glamour assoluto.

Tra le peculiarità che li rendono tanto ambiti c'è anche quello di far risultare la silhouette più slanciata: lo slip sgambato infatti rende otticamente le gambe più lunghe e sfina i fianchi più pronunciati. E poi, diciamocelo, sono tremendamente sexy che resistere dal comprarne (almeno) uno è impossibile.

Oltretutto le proposte sul mercato sono talmente numerose e variegate che troverete senz'altro quella più in linea con il vostro stile e con le vostre preferenze. Sì, perchè non ci sono soltanto i classici bikini con brasiliana dal taglio a V ma c'è spazio anche per interi iper sofisticati e due pezzi con slip sì sgambati ma nella variante a vita alta per accaparrarsi due trend in un colpo solo. Per non parlare poi dell'infinità di colori e fantasie: da perderci la testa!

Noi intanto vi segnaliamo le versioni della summer 2021 che ci hanno rubato il cuore e che abbiamo già inserito nella wish list per le vacanze. E voi che cosa state aspettando?

