No no, il loro fascino non accenna minimamente a perdere appeal neanche quest'anno. Eccovi quindi pronta una selezione di bikini a vita alta che vi conquisteranno al primo sguardo!

Non solo gonne, pantaloni e jeans. La moda della vita alta, come saprete, ha contagiato da diverse stagioni anche il beachwear e ormai non possiamo proprio più farne a meno. I motivi che ci spingono ad amare i bikini con slip "high waist" sono tanti e uno più valido dell'altro.

Tanto per cominciare fanno sembrare le gambe più lunghe, nascondono un po' la pancetta e mettono in risalto spalle e décolleté. Inoltre con quell'allure rètro anni 50 (eh sì, non c'era diva in quel decennio che non li sfoggiasse con grande orgoglio) riescono a regalare un tocco di classe anche al look da spiaggia più essenziale.

Se ciò non basta a convincervi, forse non avete ancora visto le varianti che abbiamo selezionato per voi! Le proposte per l'estate 2021 infatti sono una più bella dell'altra. Si spazia dal classico modello a culotte fino alle varianti con mutandina classica o brasiliana super sgambata (due trend in uno in pratica).

Per non parlare poi delle fantasie! Cuori, righe multicolor, raffinati pattern geometrici o romanticissimi fiorellini. E la parte sopra? Anche qui si spazia dalla bralette con ruches all'intramontabile triangolo, dal reggiseno monospalla in lurex al balconcino con ruches, fino alle versioni push up per un effetto davvero wow.

Insomma, non vi resta che dare una sbirciatina alla nostra shopping list e fare la vostra scelta!

