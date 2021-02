Il corsetto è tornato alla ribalta e naturalmente è già balzato in cima alla nostra wish list di primavera: scoprite con noi quali sono le versioni più belle in circolazione (da acquistare subito!)

Sarà il "tormentone fashion" della primavera estate 2021 e, se non ne avete almeno uno nel guardaroba, è arrivato il momento di rimediare! Parliamo del corsetto o bustier, che, catalogato per molto tempo come capo di lingerie, ha scalato la vetta fino a diventare una vera e propria tendenza da esibire anche outdoor.

Complice del suo repentino ritorno in auge è di certo l'"effetto Bridgerton", la celebre serie di Netflix che negli ultimi mesi è stata, per un motivo o per l'altro, praticamente sulla bocca di tutti. E che promette di catalizzare la nostra attenzione anche in futuro visto che è stata confermata proprio in questi giorni la seconda stagione.

Ebbene, come tante di voi, oltre al fascino irresistibile del Duca, siamo rimaste ammaliate anche dalla bellezza degli abiti e dei look (tutto merito della bravissima costumista Ellen Mirojnick). E tra crinoline, pizzi ricamati e sottogonne vaporose spiccano loro: i corsetti, tutti realizzati per l'occasione dal celebre corsetière Mister Pearl.

Un capo di certo non facilissimo da indossare ma dal potenziale indiscutibile. Sì, ai tempi era decisamente uno strumento di tortura per le donne che dovevano strizzarcisi dentro per ottenere il "fit perfetto" secondo i canoni dell'epoca (ossia "vita da vespa" e seno in bella mostra). Ma che oggi, depurato da ogni sorta di convenzione o di obbligo, può rivelarsi invece un prezioso alleato del look, da sfoggiare in tanti modi diversi.

Qualche esempio? Con sotto una bella camicia o una maglia a dolcevita, sopra a un abito per giocare con forme e volumi in modo originale, oppure anche "a pelle" come un qualsiasi top, magari sotto a un cardigan o a un blazer maschile per una sensualità più discreta e meno "urlata".

Insomma, come e in che misura inserirlo nel vostro look quotidiano sta a voi e al vostro gusto personale. Intanto abbiamo passato in rassegna le collezioni spring summer 2021 per scovare i corsetti e i bustier più belli: provate a dare un'occhiata e lasciatevi ispirare!

Bustier con ricami di paillettes ZARA

Corsetto in seta bicolor con lacci ALICE PONS

Bustier jacquard con zip JUDY ZHANG

In denim LEE X H&M

Bustier in tessuto jacquard & OTHER STORIES

Bustino corto RTA

In velluto con scollo a cuore RENAISSANCE RENAISSANCE

In pizzo floreale DOLCE & GABBANA

Bustier a fantasia VERSACE

Bustier con gioco di drappeggi SAFIYAA

Corsetto in raso MISSGUIDED

Corsetto in denim AMOTEA

Bustier in raso nero DODO BAR OR

