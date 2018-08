Dalle sneakers alla giacca in denim, tutti gli essentials da portare in una città d’arte



Il fascino senza tempo della Città Eterna, l’opulenta Sòfia, le suggestioni underground di Berlino, i colori di Barcellona. Se per questa estate avete deciso di immergervi nella cultura e di fare tappa in una città d’arte, preparare una valigia all’insegna della praticità diventa un imperativo. Senza rinunciare allo stile, of course.

Il segreto sta nello scegliere capi dalle linee minimali da mixare ai giusti accessori per districarsi con disinvoltura tra musei, monumenti, mostre e - perché no - qualche sessione di shopping.

Via libera dunque a scarpe flat, borse capienti, pantaloni leggeri e all’immancabile t-shirt bianca, senza dimenticare cappellino e occhiali da sole, indispensabili per affrontare le lunghe file in biglietteria.

Per la sera spazio ad abiti leggeri, sandali con tacco basso e a una clutch preziosa, da utilizzare all’occorrenza come porta-documenti infilato strategicamente nella vostra tote bag.

Ma andare in vacanza in una città d’arte significa prevedere anche i forti sbalzi di temperatura dovuti all’aria condizionata, quasi sempre presente in musei, negozi e mezzi pubblici. Munitevi di pashmina - meglio se in seta - o di una giacca in denim: due passepartout perfetti per completare in modo furbo e super cool i vostri outfit. Lasciatevi ispirare dalla nostra selezione!



ZANELLATO Si può portare a mano, a spalla o a tracolla la tote bag in pelle con doppio scomparto per custodire biglietti, documenti, travel guide e macchina fotografica.





PRADA Super versatile la T-shirt bianca in jersey di cotone.





STELLA MCCARTNEY Leggeri e adatti per visitare anche i luoghi di culto i pantaloni culotte in seta stampata.





MIU MIU Da indossare durante le lunghe passeggiate in città il cappello in denim con visiera.





HERMÈS Maxi pashmina in cashmere e seta ultralight per aggiungere un tocco di colore a ogni look e proteggere dall’aria condizionata.





SUPERGA Sneaker in tela con tomaia in cotone traspirante. Da indossare h24.





SANDRO PARIS Si porta con tutto la giacca in denim oversize impreziosita da ricami di perline.





LIU JO Indispensabili per proteggere gli occhi dai raggi UV gli occhiali da sole con lenti sfumate.





3.1 PHILLIP LIM Perfetto per una cena di lusso ma anche per una passeggiata il maxi dress total black dalla vestibilità scivolata.





ANYA HINDMARCH Da sfoggiare di sera la clutch a bustina in pelle con applicazioni.





JOSEPH Design minimale e tacco basso per i sandali in pelle con fasce intrecciate.





