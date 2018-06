Le vacanze da single hanno un potenziale altissimo, che bisogna saper sfruttare: ecco 8 idee per andare incontro ai gusti di tutti per un'estate pazzesca

Siete single e quando si avvicinano le vacanze non sapete che pesci prendere?

Non volete ritrovarvi ad andare sempre nello stesso posto e buttare al vento tre settimane di vacanza? Vi piacerebbe viaggiare ma non avete i compagni di avventura giusti? Avete voglia di divertirvi e conoscere gente? Di rilassarvi?

Ci sono tantissime opzioni, dovete solo organizzarvi senza farvi prendere dallo stress organizzativo.

Le uniche tre domande che dovreste farvi sono: con chi vorreste partire, che tipo di vacanza vorreste fare e dove vorreste andare.

Noi vi diamo qualche consiglio e alcune opzioni, poi a voi la scelta: non vi resta che prenotare e preparare le valige.

La vacanza rilassante

Avete passato un anno veramente stressante?

Non ne volete sapere di feste, party folli, after e albe in riva al mare, allora forse dovreste optare per il tipo di vacanza che serve a ricaricare le batterie.

Evitate la movida di agosto e scegliete una spa rilassante dove venire servite e riverite senza dover alzare neanche un dito.

Dove? Potete scegliere la tranquillità della montagna, abbinarci passeggiate rillassanti e se vi manca un po' di adrenalina potete sempre cercare di abbinare del rafting o una bella camminata su un ponte tibetano.

Le vacanza con le amiche

Avete delle amiche che non riuscite a vedere abbastanza durante l'anno, un po' perché vivono lontane e un po' perché lavorate tantissimo durante la settimana.

Le vacanze sono un ottimo modo per passare un po' di tempo insieme e riempire l'album dei ricordi e poi, diciamocelo, non esistono vacanze più divertenti di quelle con le amiche vere.

Riunitevi, mettete sul piatto i diversi desiderata, cercate di unire le esigenze di tutti e poi mettetela ai voti e dividetevi i compiti: una si occupa della macchina, una dei voli e una delle sistemazioni e cercate di chiudere il cerchio e prendere una decisione senza divagare troppo in cambi di programma e indecisioni.

Comprate i voli il prima possibile e vi sentirete un po' già in vacanza.

La vacanza sportiva

Siete sportive e non riuscite a stare ferme un solo secondo neanche in vacanza?

Le giornate ferme a prendere il sole come una lucertola non fanno per voi? Avete sempre desiderato provare nuovi sport come surf, vela o kitesurf?

Allore la vostra meta è sicuramente un posto ventoso dove fare scorpacciata di onde.

In europa, ma non solo, esistono numerosi surf camp che offrono vitto e alloggio, lezioni e attrezzatura.

Scegliete in base al vostro budget e a quanto volete stare via la destinazione che più fa per voi (Portogallo, Canarie, Marocco, Indonesia, Sri Lanka?) e il camp che vi piace di più.

La vacanza musicale

I festival ci stanno sempre bene, servono a conoscere persone nuove e la musica è sempre qualcosa che fa bene al cuore e alla salute.

Durante l'estate non avete altro che l'imbarazzo della scelta, potete trovare concerti e festival in giro per tutta Europa e qualunque sia la vostra musica preferita troverete qualcosa che fa per voi.

Elettronica? Rock? Indie? Reggae? Club? Lo Sziget Festival a Budapest, il Loolapalooza festival a Chicago, Il Rock en Seine a Parigi, Misteryland nei Paesi Bassi, il Pukkelpop in Belgio, ma anche l'Ypsirock festival a Castelbuono in Sicilia, insomma ne avete veremante per tutti i gusti e per tutte le destinazioni.

La vacanza da sola

Tutte le amiche sono fidanzate? Hanno già organizzato e le vostre ferie non combaciano con le loro?

Beh potrebbe essere un'ottima occasione per provare a partire da sole.

Il viaggio in solitaria è qualcosa che tutti dovrebbero provare nella loro vita e che permette di conoscere e incontrare un sacco di persone diverse.

Potreste scegliere il classico Cammino di Santiago, oppure una meta più lontana come ad esempio Cuba o un viaggio tra Spagna e Portogallo, qualcosa che vi permetta di incontrare gente e apprezzare la pace della solitudine e tutto quello che solo un viaggio da sola può regalare.

Scegliete una meta che vi faccia sentire tranquille e partite.

Il viaggio con un gruppo organizzato

Se partire da sola non è nelle vostre corde ma non volete rinunciare a partire per mete lontane potete sempre scegliere di unirvi a un viaggio di gruppo.

Per scoprirli, esistono vari siti e ci sono moltissime partenze, diversi tipi di vacanze con destinazioni in tutto il mondo.

Potrebbe essere l'occasione per fare quel viaggio che è da tantissimo tempo che volete fare e non siete mai riuscite a organizzare.

Le vacanza sull'isola

Volete dimenticarvi definitivamente della macchina, camminare a piedi e godervi la pace di un posto sperduto e senza il casino della città?

Ma non volete rinunciare a qualche festa nel caso vi venisse improvvisamente voglia di mondanità?

Potreste partire con una vostra amica verso un'isola del Mediterraneo, non avete che l'imbarazzo della scelta.

La vacanza ideale prevede la doppia meta: un'isola frequentata e chiassosa per iniziare e poi un paradiso incontaminato la seconda settimana, o viceversa.

Le più gettonate? Spagna, Grecia, Sicilia, Elba, Sardegna, Croazia.

Le vacanze all'avventura

Se invece siete proprio allergiche allo stress da organzizazione potreste semplicemente scegliere di non organizzare nulla e di partire all'avventura e lasciarvi portare dagli eventi.

Andare a trovare un'amica, poi accettare un altro invito e spostarvi verso una nuova meta, senza veramente un programma.

Siete libere di seguire solo quello che volete veramente fare, siete libere di decidere da sole e non dovete render conto a nessuno.

Solo questa cosa basta a rendere le vostre vacanze potenzialmente piene di sorprese e avventure da vivere.

Certo, magari evitate quest'opzione se avete un numero di giorni fisso e risicato.