Comincia la stagione di ponti e weekend fuori e con lei i dilemmi su come preparare la valigia in maniera funzionale. Ecco il "metodo Chiara Ferragni" per una valigia super efficiente!



Se fare la valigia in vista di una partenza o un viaggio per voi è sinonimo di stress e ansia, no panic!

Internet è pieno di trucchi e segreti per preparare la valigia senza impazzire. Ma se una volta deciso cosa portare con voi, il problema diventa come organizzare il tutto all'interno del trolley e il borsone, beh abbiamo qualche semplice trucchetto che fa per voi... Anzi a fornircelo è... Chiara Ferragni!

Chiara è in Sud Africa per un safari in una riserva naturale, alla scoperta delle bellezze della savana e, ovviamente, vedere da vicino gli animali che la popolano.

Tra i contenuti postati in queste ore però uno ci ha particolarmente incuriosito: nel video pubblicato su Tik Tok, l'imprenditrice digitale mostra ai suoi follower come solitamente prepara la valigia per i suoi viaggi... E qui abbiamo alzato le antenne per carpire qualche tricks. Certo, diciamo che noi, a differenza di Chiara, non abbiamo uno stylist ad assisterci per la scelta dei look, ma sicuramente alcune informazioni possono tornarci utili!

Ecco i segreti di Chiara Ferragni per preparare la valigia!



Come preparare la valigia: trucchi e idee

Creare dei look già pronti : ragionate per outfit, eviterete così di portare cose che non vi servono! Create il look a casa, in base alla meta, alle vostre esigenze e a che cosa andrete a fare, piegate con cura i capi e riponeteli in una bustina trasparente.

Chiara si scatta una foto con l'outfit indossato per riconoscerlo a colpo d'occhio con l'indicazione della scarpa da abbinare. Se non avete - giustamente - voglia di fotografare a stampare i look, i nserite un etichetta sulla bustina con le note relative . Esempio: look da sera 1: abito, cardigan etc... Vi aiuteranno a capire subito cosa c'è in ogni bustina!

: ragionate per outfit, eviterete così di portare cose che non vi servono! Create il look a casa, in base alla meta, alle vostre esigenze e a che cosa andrete a fare, piegate con cura i capi e riponeteli in una bustina Chiara si scatta una foto con l'outfit indossato per riconoscerlo a colpo d'occhio con l'indicazione della scarpa da abbinare. Se non avete - giustamente - voglia di fotografare a stampare i look, i . Esempio: look da sera 1: abito, cardigan etc... Vi aiuteranno a capire subito cosa c'è in ogni bustina! Usare un lato del trolley solo per le bustine con i look pronti e usare l'altro per mettere tutto il resto: dal beauty con tutto l'essenziale per il reparto bagno, al pigiama, caricabatteria di scorta, tutto quello che vi occorre, tutto nello stesso scompart

con i look pronti e usare l'altro per mettere tutto il resto: dal beauty con tutto l'essenziale per il reparto bagno, al pigiama, caricabatteria di scorta, tutto quello che vi occorre, tutto nello stesso scompart Riporre le scarpe in duster bag apposite: non lasciatele sparse nella valigia, prima di tutto per una questione di igiene e poi potrebbero sporcare il resto di quello che avete messo in valigia!

non lasciatele sparse nella valigia, prima di tutto per una questione di igiene e poi potrebbero sporcare il resto di quello che avete messo in valigia! Creare una bustina di capi "basici": ad esempio top, magliettine... sono quei pezzi che potrete, all'occorrenza, mixare anche con i look già composti, così da "raddoppiare" le possibilità (senza contare che qualche cambio d'emergenza è sempre utile)