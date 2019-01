Chanel ha presentato a Parigi la collezione Haute Couture per la PE 2019 con una doppia sfilata al Grand Palais. Ma dov'era Karl Lagerfeld?

Due sfilate in una sola. Chanel ha scelto di presentare così, in due tempi, la collezione Haute Couture per la PE 2019.

La location è sempre quella, il Grand Palais, sede storica dei defilé della maison, trasformata di volta in volta in qualcosa di diverso e sorprendente.

Stavolta a fare da sfondo alle creazioni di Kark Lagerfeld una splendida villa immersa nel verde, con giardini fioriti e piscina.

Un vero toccasana per gli invitati, che sono passati in pochi istanti dalla neve di Parigi a questa piacevolissima ambientazione mediterranea.





Protagonisti come sempre gli abiti, delle vere opere d'arte dall'opulenza assoluta.

A cominciare dal vestito sfoggiato da Kaia Gerber: un tripudio di ricami floreali, cristalli luccicanti e soffici piume sulle maniche e sul punto vita.

La palette? A "farla da padrone" tutte le nuance pastello più golose declinate su silhouette a corolla e arricchite da applique, ruches e dettagli preziosi.





Non è certo passata inosservata ai più l'assenza di Karl Lagerfeld.

A spegnere i rumors ci ha pensato però un comunicato ufficiale della Maison: il Creative Director si sentiva solamente un po' stanco e avrebbe quindi chiesto al suo braccio destro, Virginie Viard, di fare le sue veci.

Detto fatto, eccola fare la sua uscita a fine sfilata accanto alla modella Vittoria Ceretti (una visione nel costume di cristalli con cuffietta in coordinato e velo da sposa con strascico!).