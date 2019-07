Il Grand Palais si trasforma in un'enorme biblioteca in omaggio a Karl Lagerfeld e alla sua grande passione per i libri

Per la sua prima sfilata Haute Couture, Virginie Viard ha reso omaggio, ancora una volta, al suo grande maestro: Karl Lagerfeld. A cominciare dalla location.

Ed ecco che il Grand Palais, lo storico spazio espositivo della maison, si trasforma per la sfilata in una gigantesca biblioteca.

I libri, del resto, erano una delle grandi passioni di Karl, che nel suo appartamento parigino possedeva una collezione invidiabile di volumi di ogni sorta e genere.

Ma il suo genio creativo, il suo stile e la sua personalità riecheggiano anche in tanti altri dettagli. Dalle acconciature delle modelle (tutte con la coda di cavallo proprio come quella che portava lui), ai colletti inamidati e ai fiocchi che decorano gli abiti in velluto.

Protagonista, come da tradizione, il tweed. Declinato su tailleur a tinte vivaci. Come quello rosa salmone con collo ricamato e bottoni gioiello indossato da Kaia Gerber in passerella.

Ma anche giocato su tonalità più classiche e sobrie come il grigio mélange: raffinato e rigoroso su cappotti e abiti lunghi da portare con i mocassini di vernice.

Ma le scarpe più iconiche della collezione sono senza alcun dubbio le francesine bicolor con punta e fiocco. Trés chic anche sotto a volumi importanti, come l'abito viola con taschini a contrasto e ampia gonna in tulle.

Bagliori luccicanti e ricami di pizzo e paillettes decorano le creazioni pensate per la sera. L'abito di cui ci siamo innamorate a prima vista e che ci aspettiamo di vedere presto su qualche red carpet esclusivo? Quello a balze dai riflessi cangianti con bottoni di cristalli. Un sogno.

Tra gli accessori must da aggiungere alla wishlist per il prossimo autunno inverno anche gli occhiali da vista dal design accattivante.

E per la sera orecchini con perle, piume e cristalli preziosi.