La Teddy Bear coat mania sta diventando virale e per questo abbiamo selezionato i cappotti più morbidi e caldi in circolazione.

Mai come quest’anno, il teddy bear coat è entrato nella nostra wish list come capospalla must have!

Morbido, caldo e fluffy grazie al particolare finish di lana cotta "pelosa", questo meraviglioso esemplare di giacca è l’incontro tra una pelliccia (rigorosamente eco) e un cappotto!

Il primo teddy coat è stato creato nel 2018 dal brand specializzato in giacche Max Mara, un orgoglio italiano che ha scritto la storia della moda.

La versione originale del cappotto era del colore dell’orsacchiotto di peluche, una via di mezzo tra biscotto e camel.

Quest’anno però, l’orsetto è diventato giallo, rosa, blu e chi più ne ha più ne metta, perché le proposte teddy sono ormai tantissime e per tutti i gusti!

Per questo Grazia.it ha deciso di metterle tutte insieme in una speciale selezione di capi teddy bear che vi conquisterà!

(Credits: & Other Stories)

La bomber jacket di & Other Stories è in teddy bianco panna. Usatela anche come sotto giacca nei mesi più freddi. #TeddyBomberJacket

(Credits: Diego M)

Il maxi coat di Diego M è super peloso per un effetto teddy assicurato. #FurryTeddyCoat

(Credits: Balenciaga)

La giacca rosa bambola di Balenciaga ha un effetto peluche morbido e cozy. #PinkTeddyCoat

(Credits: Berska)

Se amate i colori pastello non resisterete alla proposta di Berska in light blue. #PastelTeddyCoat

(Credits: By Malene Birger)

Il cappottino del brand danese di cui vi avevamo già parlato (i 7 brand danesi che dovete conoscere assolutamente) By Malene Birger ha un effetto shearling in bianco con bottoni e dettagli della tasca in pelle nera a contrasto. #ShearlingTeddyCoat

(Credits: Jakke)

Jakke propone un maxi teddy coat in lilla, una delle nuance più gettonate da quest'estate! #LilacTeddyCoat

(Credits: MyTheresa)

Pensavate che J Brand facesse solo bellissimi jeans? Fa anche bellissime teddy bear jacket! #BlackTeddyJacket

(Credits: Zalando)

La giacca di JDY ha zip e colletto e la trovate su Zalando! #EmeraldGreenTeddy

(Credits: Mango)

Il teddy coat di Mango è in color orsacchiotto originale e ha degli alamari molto montanari. #ClassicTeddyCoat

(Credits: Max Mara)

Il teddy bear coat per eccellenza è di Max Mara che quest'anno lo ha proposto in tante versioni divertenti tra cui camel con tocco di lamé gold. #MaxMaraTeddy

(Credits: MyTheresa)

Questo modello di Nanuska in rosa antico è lungo e avvolgente e lo trovate su MyTheresa.

(Credits: Net-a-Porter)

Stand Studio è un brand specializzato in capispalla come ecopellicce e giacche come questo cappotto teddy rosa baby. #BabyPinkTeddy

(Credits: Le Double F)

Da convinta ecologista e animalista, Stella McCartney propone in collezione uno splendido fur coat teddy che non ha nulla da invidiare alle vere pellicce. #EcoTeddyFur

(Credits: Zalando)

Su Zalando troverete tante proposte teddy come questo bolero di Story of Lola in color bordeaux con chiusura di due cinturini! #BurgundyTeddyJacket

(Credits: Zalando)

Non servirà volare a Londra per acquistare il brand low cost Topshop perché è disponibile su Zalando. Che ne dite di questa proposta super fluffy con zip? #ZippedTeddyJacket

(Credits: Tory Burch)

Il capo spalla verde muschio di Tory Burch sarà un match perfetto per i vostri outfit fall winter. #GreenTeddyCoat

(Credits: Weekend Max Mara)

Sempre in bianco panna ma questa volta più lunga e con cintura, la proposta di Weekend Max Mara. #TeddyBeltedCoat