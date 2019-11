La moda "made in Denmark" è in piena ascesa e sta conquistando la scena fashion mondiale. Scoprite quali sono i brand scandinavi più in voga del momento!



Alla conquista della scena fashion: lo stile danese con i suoi colori sgargianti, abbinamenti cool, grandi contrasti e qualche tocco minimal qua e là, sta davvero spopolando in tutto il mondo.

I mix & match danish sono super riconoscibili e ci vengono serviti su un piatto d’argento dalle fashion icon made in Copenhagen che li interpretano al meglio.

Imitarle è d'obbligo ma a quali brand affidarsi? Grazia.it ha individuato per voi i 7 brand danesi più cool del momento da appuntarvi subito in agenda!





1) Custommade

Fresco, colorato, irriverente, Custommade è uno dei brand danesi più amati del momento. I suoi punti forti sono gli abiti leggeri perfettamente portabili sia di giorno che di sera e le calzature, originali, femminili e dalla linea perfetta. Ci piace perché è un brand giocoso per ragazze sicure di sé, che non si prendono troppo sul serio e che non temono i mix originali e azzardati.





(Credits: Courtesy of press office)





2) Ganni

Ganni è un altro brand che negli ultimi anni ha fatto un vero boom facendosi conoscere in tutto il mondo. Giocoso e dalla forte personalità, esce dagli schemi convenzionali e minimal dello stile "scandi" per approdare in una dimensione fun rimanendo portabile e versatile. Parola d’ordine "easy-to-wear", ovvero facile da portare e da abbinare per essere fashion ma mai eccessive nella vita quotidiana. We love it!





(Credits: Ganni)





3) Rotate

Disegnato dalle stylist e influencer Jeanette Madsen e Thora Valdimars, il brand Rotate ha davvero broke the internet nell’ultimo anno, catalizzando l’attenzione dei media worldwide. Le collezioni sono un tripudio di party dresses frizzanti, costruiti e di grande impatto! Lo amiamo perché rappresenta la donna contemporanea che ama divertirsi e che non ha paura di osare! In vista della party season poi, Rotate sarà il vostro go to 100% danish con cui fare centro!





(Credits: Rotate)





4) Stine Goya

Il brand prende il nome dalla designer omonima Stine Goya che dal 2006 disegna le collezioni più colorate ed eccentriche di Copenaghen. Stampe uniche e accostamenti di colore unconventional sono i due elementi distintivi di questo pilastro della moda danese in continua ascesa. Se amate le combinazioni "rischiose" e uno stile bold ma crazy dovete assolutamente tenere d’occhio questo brand!





(Credits: Stine Goya)





5) SAMSØE SAMSØE

Basico, autentico… nordico. SAMSØE SAMSØE ci ha conquistate perché ha un ottimo rapporto qualità prezzo e offre collezioni minimal ma dallo stile al contempo molto ricercato! Dal suo lancio nel lontano 1993 ne ha fatta di strada e siamo sicure che continuerà a sorprenderci!





(Credits: SAMSØE SAMSØE)





6) Baum Und Pferdgarten

La casa di moda tutta al femminile Baum Und Pferdgarten è stata fondata nel '99 dalle stiliste Rikke e Helle, imponendosi anno dopo anno come uno dei brand danesi più influenti in assoluto. A caratterizzarlo sono la grande ricerca di materiali, forme e colori, quest'ultimi in particolare espressi in stampe originali e fotografiche. Le amanti del layering e dei volumi ampi e costruiti ne andranno pazze!





(Credits: Baum Und Pferdgarten)





7) By Malene Birger

Lo stile riconoscibile di By Malene Birger è un punto cardine della scena fashion danese da oltre 15 anni. La designer Malene, che oggi ha lasciato le redini della direzione creativa alla giovane Mathilde Torp Mader, ha sempre avuto come obbiettivo principale il diffondere e promuovere lo stile scandinavo in tutto il mondo. Che dire… ci è riuscita al 100%.





(Credits: By Malene Birger)