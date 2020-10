Si fa presto a dire cappotto! Corto o lungo, con cintura in vita oppure oversize, a uovo, doppiopetto o svasato. Ecco gli style tips per scegliere a colpo sicuro quello perfetto in base alla forma del corpo.

Iconico, intramontabile, ma soprattutto perfetto per affrontare i primi rigori senza rinunciare allo stile. Sua maestà il cappotto torna a farsi largo nel guardaroba di stagione e a noi non resta che lasciarci ammaliare dal suo fascino irresistibile.

Alternativa sofisticata - eppure versatilissima - a piumini & Co., il cappotto è l’alleato numero uno dei mesi freddi oltre che un vero e proprio key piece in grado di regalare una marcia in più a ogni outfit. A patto, ovviamente, di scegliere quello giusto!

Non è solo una questione di qualità o fattura - anche se si tratta indubbiamente di uno di quei pezzi su cui vale la pena investire, quando possibile - ma di tagli, linee e forme. Per trovare il modello perfetto è indispensabile tener conto della propria fisicità - o body shape - esattamente come quando si tratta di scegliere un paio di pantaloni o un vestito.

Ogni silhouette infatti ha le sue proporzioni - a prescindere dalla taglia o dal peso - e solo focalizzandoci su questo aspetto riusciremo a scoprire cosa ci valorizza davvero.

Per darvi una mano, abbiamo stilato una mini guida per scovare a colpo sicuro il cappotto perfetto. Scoprite i nostri consigli!

Il cappotto perfetto per il fisico a clessidra

In foto: cappotto Reformation. Credits: thereformation.com

Curve abbastanza pronunciate, spalle in linea con i fianchi e un punto vita sottile e ben definito. Se vi riconoscete in questa descrizione, non ci sono dubbi: appartenete alla categoria delle “donne clessidra”. I modelli perfetti per valorizzare questo tipo di fisico - che sia formoso o più asciutto - sono quelli che segnano e mettono in evidenza il punto vita, come il cappotto a vestaglia o il trench.

Il cappotto perfetto per il fisico a triangolo (o pera)

In foto: cappotto Elisabetta Franchi. Credits: farfetch.com

I fianchi sono più morbidi e/o il lato b è più pronunciato rispetto alla parte alta del corpo? Benvenute nel club della body shape a traingolo o a pera. I modelli più donanti per questa silhouette sono quelli ad A o comunque più o meno svasati nella parte inferiore. Sì anche ai cappotti con cintura in vita o con martingala - meglio se con spacco posteriore - e a quelli doppiopetto oppure con colli e spalle importanti che aggiungono volume nella parte superiore, riequilibrando la figura.

Il cappotto perfetto per il fisico a triangolo inverso (o mela)

In foto: cappotto Oltre. Credits: oltre.com

Anche nella body shape a mela - o a triangolo inverso - c’è un disequilibrio tra la parte inferiore e quella superiore del corpo. In questo caso però a essere più pronunciato è l’upper body, ossia braccia, seno e addome che appaiono più robusti rispetto ai fianchi e alle gambe, solitamente più sottili. Se vi riconoscete in questa categoria, puntate su modelli monopetto dalle linee essenziali con spalle scese e morbide, evitando spalline, colletti e decorazioni esagerate che metterebbero ancora più in evidenza la parte superiore del corpo.

Il cappotto perfetto per il fisico a rettangolo

In foto: cappotto Max&Co. Credits: maxandco.com

Fisico androgino e longilineo, fianchi allineati con il torace ma punto vita poco definito: queste le caratteristiche della “donna rettangolo”. Per addolcire le forme meglio puntare sui modelli a uovo, che “mimano” le rotondità oppure, al contrario, su cappotti dal taglio maschile. In entrambi i casi, evitate il doppiopetto che tende a “inscatolare” la figura, preferendo le versioni monopetto.

Il cappotto perfetto per il fisico a diamante (o ovale)

In foto: cappotto Massimo Dutti. Credits: massimodutti.com

La body shape ovale o a diamante è tipica delle bellezze giunoniche, con seno prosperoso e che hanno l'addome come punto più pronunciato della silhouette. Il segreto per valorizzare questo tipo di fisico consiste nello scegliere cappotti dalle linee morbide, ma non esageratamente oversize. Da evitare i modelli con cintura, che veicolerebbero l’attenzione proprio sull’addome.

Il cappotto perfetto per chi è “petite”

In foto: cappotto Tommy Hilfiger. Credits: it.tommy.com

Se l’altezza non è il vostro punto forte e avete una fisicità minuta, l’ideale sarebbe puntare su modelli corti e stretti per slanciare la figura: scegliete un cappottino che vi stia a pennello dalle linee semplici e a tinta unita evitando decorazioni, zip o motivi orizzontali che andrebbero ad appesantire la silhouette.

Il cappotto perfetto per chi è molto alta

In foto: cappotto Zara. Credits: zara.com

Altezza mezza bellezza, recita il proverbio. Nonostante questo però, non è sempre facile trovare capi in grado di valorizzare un fisico “tall”. Per quanto riguarda il cappotto, puntate su modelli lunghi e oversize: oltre a evitare di mettere ulteriormente in evidenza le lunghezze, conferiranno subito al vostro look un tocco super cool!