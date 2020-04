Tubino, wrap dress o abito lungo? Ecco i consigli per come capire qual è quello davvero giusto per voi sulla base della vostra "body shape".

Sono iper femminili, risolvono il look senza troppi sforzi e ci risparmiano la “fatica” degli abbinamenti. I vestiti rientrano a tutti gli effetti tra i pezzi più strategici del nostro guardaroba e forse è proprio per questo che costituiscono una parte cospicua dei nostri - ehm - investimenti.

Quante volte però ci è capitato di ritrovarci davanti allo specchio in preda allo sconforto, con indosso un abito che non cade proprio a pennello come avevamo immaginato?

Porre fine una volta per tutte a questo “fashion drama” è possibile. Il segreto sta nell’individuare la propria body shape, ossia la forma del corpo.



Ogni fisico infatti ha le sue proporzioni (a prescindere dalla taglia o dal peso) ed è di queste che bisogna tener conto per poter scegliere il vestito perfetto (ovvero, quello che valorizza al meglio le nostre caratteristiche).

Pronte? Ecco i nostri consigli per scoprire qual è il modello davvero giusto per voi!

Il vestito perfetto per il fisico a clessidra

In foto: Abito Reformation. Credits: thereformation.com

Se avete la vita stretta e le spalle sono in linea con i fianchi, non c’è dubbio: siete delle "donne clessidra". Per valorizzare questo tipo di fisico - che sia formoso o più asciutto - il modello giusto è un vestito bodycon (ovvero attillato) in grado di sottolineare la silhouette e soprattutto il vostro vitino da vespa.

Il vestito perfetto per il fisico a triangolo (o a pera)

Nella foto: Abito Zara. Credits: zara.com

Insieme a quella a clessidra, la silhouette a triangolo (detta anche a pera) è tra le più femminili. A contraddistinguere questa forma del corpo sono i fianchi più morbidi, mentre spalle e seno sono solitamente più minuti. Per riequilibrare la figura occorre puntare un abito a trapezio, che mimetizzi i fianchi e sposti l’attenzione sulla parte alta attraverso maniche importanti e applicazioni sul busto, come rouches o volant.

Il vestito perfetto per il fisico a rettangolo

Nella foto: Abito Maje. Credits: maje.com

Poco seno, fianchi dritti e figura nel complesso longilinea: queste le caratteristiche della "donna rettangolo". La vita poco definita rende questo tipo di fisico un po’ androgino. Per spezzare la linea dritta della silhouette e addolcire le forme meglio puntare su un dress asimmetrico di lunghezza midi che crei movimento e che enfatizzi il punto vita, “mimando” l’effetto clessidra.

Il vestito perfetto per il fisico a triangolo invertito

Nella foto: Abito Sandro Paris. Credits: sandro-paris.com

Come per il fisico a pera, anche nel caso del triangolo rovesciato c’è un disequilibrio tra la parte inferiore e quella superiore del corpo. Spesso, braccia, seno e pancia appaiono più robusti rispetto ai fianchi e alle gambe, che invece sono sottili. Il vestito ideale per questo tipo di silhouette è l’abito con scollo a V, rigorosamente corto e a vita alta così da mettere in evidenza le gambe, slanciare la silhouette e mimetizzare eventualmente un po’ di pancetta.

Il vestito perfetto per il fisico ovale

Nella foto: Abito Violeta by Mango. Credits: mango.com

Per le bellezze "giunoniche" con forme morbide (e magari con la tendenza a "mettere su peso" in zona addome) si parla di silhouette ovale. Per valorizzarla l'abito perfetto è un wrap dress midi oppure lungo in un tessuto soft come il jersey, che accarezzi le curve senza “strizzarle”. La scollatura a V enfatizzerà il seno, slanciando anche la figura, mentre l’allacciatura a vita alta segna la vita ma senza antiestetici effetti ottici.

Il vestito perfetto per chi ha tanto seno

Nella foto: Abito Missguided. Credits: missguided.co.uk

Un décolleté generoso andrebbe sempre valorizzato, ma quando è molto abbondante può non essere così facile farlo nel modo giusto. Fermo restando che tutto dovrebbe partire dalla scelta del reggiseno più adatto, chi è molto prosperosa può contare sui vestiti off-the-shoulder (cioè con le spalle scoperte) stretti in vita così da evidenziare la parte superiore senza allargare la figura.

Il vestito perfetto per chi è petite

Nella foto: Abito Reformation. Credits: thereformation.com

Se l’altezza non è il vostro forte e avete una fisicità minuta sapete meglio di chiunque altra quanto sia difficile districarsi tra negozi e shop online. I brand per fortuna se ne sono accorti e hanno cominciato a inserire nelle loro collezioni diverse proposte dedicate alle taglie “petite”. A prescindere da questo, il vestito perfetto per chi è bassa resta… il tubino. Sì, avete letto bene. Non c’è nulla di meglio di un abito corto dalla linea dritta per allungare le gambe e rendere la figura più slanciata. Provare per credere!

Il vestito perfetto per chi è molto alta

Nella foto: Abito & Other Stories. Credits: stories.com

Altezza mezza bellezza, recita il proverbio. Eppure può non risultare semplicissimo trovare gli abiti adatti a valorizzare un fisico "tall". Un fashion tip universale, adottato anche dalle star molto alte, consiste nello spezzare la silhouette puntando sulle linee orizzontali. Per metterlo in pratica, scegliete un abito a balze con la gonna voluminosa. Oltre a evitare di accentuare le lunghezze, otterrete subito un irresistibile effetto boho-chic!