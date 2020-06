A vita alta o low waist? Skinny, a palazzo, cropped o flare? Ecco come trovare i pantaloni perfetti in base alla body shape.

Li indossiamo praticamente sempre, eppure sono tra i capi che ci danno più filo da torcere quando si tratta di trovare quello giusto. A vita alta o low waist, skinny, a palazzo oppure bootcut, cropped o a zampa, stampati, scoloriti ad arte oppure a tinta unita: trovare i pantaloni perfetti fra le tante, tantissime proposte che affollano le vetrine ogni stagione (e gli shop online) è a tutti gli effetti una sfida che spesso mette in difficoltà anche le shopaholic più esperte.

Nervi saldi, tanta pazienza e una buona dose di tenacia sono indispensabili per scegliere bene, ma il vero segreto per non tornare a casa con l’ennesimo paio di pants sbagliato (che finirà inevitabilmente in qualche remoto angolo dell’armadio) sta nell’individuare la propria forma del corpo. Solo così potremo renderci conto una volta per tutte di cosa ci valorizza (e cosa invece no) e trovare finalmente i pantaloni della vita.

Per darvi una mano abbiamo stilato un piccolo vademecum con consigli e suggerimenti per scegliere senza rimpianti quelli davvero giusti per voi.

Curiose di saperne di più? Non vi resta allora che continuare leggere.

I pantaloni per chi ha il fisico a mela





In foto: jeans skinny Dondup . Credits: dondup.com

Chi ha il fisico a mela in fatto di pantaloni può davvero sbizzarrirsi. Le gambe sono infatti il punto di forza di questo tipo di silhouette, in cui solitamente il lower body (ossia la parte bassa del corpo) è più sottile rispetto a busto e spalle. Via libera dunque ai modelli aderenti come jeans skinny, leggings e pants a sigaretta (declinati anche in toni chiari oppure con stampe vivaci) che consentono di valorizzarle al massimo.

I pantaloni perfetti per chi ha il fisico a pera

In foto: pantaloni flare ottod'Ame. Credits: ottodame.it

A differenza della silhouette a mela, in questo caso sono fianchi, cosce e sedere a essere più pronunciati e morbidi rispetto all’upper body, che invece appare più minuto. I pantaloni perfetti per il fisico a pera sono quelli a vita alta, che fanno subito sembrare le gambe più lunghe e slanciate. Sì ai modelli a palazzo, bootcut (cioè più larghi dal ginocchio in giù) e flare, meglio se in nuance scure e in tessuti fluidi e morbidi. Da evitare le applicazioni - come tasche e tasconi - che creano volume e le stampe, fatta eccezione per il gessato e più in generale per le fantasie a righe verticali.

I pantaloni perfetti per chi ha il fisico a rettangolo

In foto: pantaloni a sacchetto Reformation. Credits: thereformation.com

Insieme al fisico a mela, la body shape a rettangolo è quella che può "permettersi" di indossare quasi tutte le tipologie di pantaloni senza problemi. Gli unici modelli che non donano particolarmente a questa fisicità sono quelli a vita molto bassa - che rischiano di accorciare otticamente le gambe - e quelli a zampa, che creano un eccessivo disequilibrio con i fianchi stretti. Perfetti invece i pantaloni “a sacchetto” che oltre a essere super cool enfatizzano il punto vita (di solito poco segnato) e movimentano la silhouette, che generalmente è androgina e con poche curve.

I pantaloni perfetti per chi ha il fisico ovale

In foto: pantaloni a sigaretta Zara. Credits: zara.com

Il segreto per valorizzare questa tipologia di fisico in cui i fianchi sono in linea con le spalle, il seno è prosperoso e l'addome è un po' morbido è puntare sul minimal, ovvero su pantaloni dal taglio dritto e dalle linee pulite, con vita media e preferibilmente senza cerniere e bottoni sul davanti che andrebbero ad aggiungere volume sotto bluse e t-shirt. Meglio scegliere i modelli con zip laterale e lasciar perdere quelli troppo svasati oppure a cono, che rischiano di appesantire visivamente l’insieme.

I pantaloni perfetti per chi ha il fisico a clessidra

In foto: jeans a gamba larga Elisabetta Franchi. Credits: elisabettafranchi.com

Anche la silhouette a clessidra, come quella ovale, è caratterizzata generalmente da spalle e fianchi perfettamente in linea. A fare la differenza è il punto vita che rispetto alla prima è molto sottile e ben definito. Per valorizzarlo, scegliete un paio di pantaloni a vita alta. Sono perfetti sia i modelli bootcut che quelli a zampa, mentre i pantaloni troppo aderenti o skinny richiedono un po' di cautela: il rischio è quello di enfatizzare eccessivamente i fianchi rotondi.

I pantaloni perfetti per chi è “petite” (o ha il baricentro basso)

In foto: pantaloni a palazzo Mango. Credits: mango.com

Se rispetto al busto le gambe appaiono più corte, bisogna “lavorare” sul baricentro (che in questo caso è basso) cercando di spostare otticamente più in alto la posizione del punto vita. Per farlo basta giocare con le proporzioni: scegliete pantaloni a vita rigorosamente alta e a tinta unita, meglio se a palazzo o flare. E se per l’estate non volete rinunciare a shorts e bermuda, niente paura. Anche in questo caso basterà puntare su modelli high waisted per slanciare la silhouette.

I pantaloni perfetti per chi ha le gambe lunghe

In foto: culotte pants La DoubleJ. Credits: ladoublej.com

Se, al contrario, il vostro baricentro è alto - e quindi le gambe sono più lunghe del busto - i pantaloni “cropped” sono quello che fa al caso vostro. Potete optare per i modelli in stile capri o per i trendissimi culotte pants (in versione tinta unita oppure stampata) ma anche per bermuda e shorts. Insomma, dovrete solo dare libero sfogo alla vostra fantasia e… allo shopping!