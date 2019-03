Tra grandi classici e novità, ecco tutti i cappotti più cool su cui puntare per la prossima stagione fredda

La primavera è ufficialmente iniziata, ma prima di lasciarci alle spalle sciarpe, maglioni & co. è d’obbligo fare il punto su quelli che saranno i trend della prossima stagione fredda.

Anche se la cosa potrebbe suonarvi strana, giocare d’anticipo è in realtà una mossa "furba" che consente di ottimizzare il cambio dell’armadio, ma soprattutto di fare qualche affare in tempi “non sospetti” (ad esempio in vacanza, durante un giro per negozi e vintage market).

Dopo aver passato in rassegna i capi d’abbigliamento e gli accessori must have dell’Autunno Inverno 2019-20, è ora il turno dei cappotti, key piece per eccellenza del guardaroba invernale.

Abbiamo selezionato per voi i modelli più cool avvistati sulle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi. Pronte a prendere nota?







Trench coat

Emblema del British style, il trench coat resta un must irrinunciabile. Nonostante le sue origini risalgano ai primi decenni del Novecento (è nato infatti come “cappotto di trincea” per i soldati inglesi), continua a mantenere intatto il suo fascino. Tra le interpretazioni più trendy della stagione fredda ci sono quella di Gucci, dai volumi oversize, quella bon ton di Hermès con micro cintura in cuoio e, ovviamente, quella di Burberry, con profili a contrasto.





Cappe e mantelle

Presenti in quasi tutte le collezioni Autunno-Inverno 2019-20, cappe e mantelle rubano la scena ai cappotti e ci trasportano in una dimensione quasi fiabesca. La proposta di Chanel in lana foderata avvolge completamente la figura, così come quella extralong di Valentino in un’inedita nuance zafferano, mentre J.W. Anderson punta su una mantella dalle linee minimali in stile Sherlock Holmes.





Cappotti in (eco) pelliccia

Le proposte più hot di stagione? Quelle “fluffy” e vaporose in (eco) pelliccia! A capitanare il trend è l’ambitissimo Teddy Coat di Max Mara, diventato un vero e proprio cult in pochissime stagioni e proposto stavolta in versione colorata, seguito dal candido cappotto in mongolia del brand minimalista Ann Demeulemeester e da quello corto, con ampie tasche di Zadig&Voltaire.





Cappotto cammello

Rassicurante come solo i grandi classici sanno essere, il cappotto cammello ha il potere di farci sentire immediatamente dive hollywoodiane anche nella frenesia della quotidianità. I modelli del prossimo inverno sono pratici ed essenziali. Quello di Agnona è senza revers e ha una linea rigorosa, come quello di Fendi, con interno a contrasto. Manica a tre quarti e volumi over contraddistinguono invece la proposta di Chloé.





Cappotto check

Tagli netti, una palette variegata e un pizzico di grunge. Questi gli elementi distintivi dei capispalla più grintosi visti in passerella. I cappotti a motivo tartan e check tornano a movimentare il guardaroba invernale con sofisticati accenti rock. E promettono di accontentare i gusti di tutte. Parola di Tory Burch, Marni e Coach.





Cappotto oversize

Comodissimo, ma soprattutto “furbo”: il cappotto oversize è la soluzione ideale per le giornate più fredde. Le sue dimensioni XXL lo rendono infatti il compagno perfetto di cardigan in lana grossa e outfit stratificati. L’importante è sceglierne uno dalle forme basic. Come quello di Sportmax, con volumi cocoon e grandi revers, oppure quello di Saint Laurent, dal mood 80s. La proposta più romantica è quella di Marc Jacobs, con il collo chiuso da un fiocco.





Montgomery

Baluardo dello stile casual, il montgomery resta un capospalla iconico del guardaroba. L’Autunno-Inverno 2019-20 lo vede al centro di molteplici interpretazioni, da quella charmante, total black ed extra long di Ermanno Scervino, a quella urban glamour di Miu Miu con alamari a contrasto, passando per la versione underground a righe orizzontali firmata Christian Dior.





Sherling coat

Secondo l’autorevole Wall Street Journal, lo sherling coat (anche detto montone) rappresenta un vero e proprio investimento. Sarà per questo che gli stilisti sembrano essersi sbizzarriti sul tema, introducendolo nelle proprie collezioni. I modelli più nuovi hanno forme morbide e destrutturate e si portano anche con abiti iper femminili, come insegna Altuzarra. Super trendy anche le proposte di Celine e Isabel Marant.





Ph. credits: Mondadori Photo e Getty Images