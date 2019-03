Dalle giacche di pelle agli abiti bustier, ecco cosa indosseremo il prossimo inverno.

Il “fashion month” si è appena concluso e, come di consueto, è arrivato per noi il momento di fare il punto su quanto visto sulle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi.

Le sfilate Autunno Inverno 2019-20 hanno decretato i diktat per il prossimo anno, preannunciando una stagione all’insegna della nostalgia, ricca di citazioni, riferimenti al passato e rivisitazioni di grandi classici.

A catturare l’attenzione di stilisti e designer sono gli evergreen del guardaroba (come la camicia bianca o la giacca di pelle) riscoperti e reinterpretati attraverso giochi di proporzioni e inediti accostamenti, ma anche capi iperfemminili come gli abiti bustier e le gonne midi, che diventano il terreno creativo per sperimentazioni cromatiche e materiche.

Spazio anche al colore, protagonista indiscusso insieme alle stampe, altro trend pronto a contaminare i look invernali con un twist assolutamente originale.

Scoprite tutte le tendenze abbigliamento dell’Autunno Inverno 2019-20 nel nostro recap!







Cappe e mantelle

Cappe e mantelle rubano la scena ai cappotti, diventando un vero cult tra i capispalla. Quelle viste in passerella hanno linee minimali e lunghezze over e si portano con tutto. Esempio lampante ne è la mantella di Celine, color cammello e con chiusura a catena, indossata con jeans, pullover e cuissards. Non sono da meno le proposte firmate Marc Jacobs e JW Anderson: a motivo tartan la prima, iper minimale la seconda. Fiabesca quella di Prada, in shearling e con cappuccio, abbinata a un abito in pizzo, mentre Valentino punta su linee rigorose e una nuance zafferano.







Giacche di pelle

Non solo "chiodo": la giacca di pelle assume nuove e inedite declinazioni, pensate per incontrare i gusti di tutte. Proenza Schouler la propone in versione blazer, Michael Kors riedita il modello aviator, mentre quella di Giambattista Valli ha le sembianze di una varsity jacket. Più classiche le proposte di Tod’s e Philosophy by Lorenzo Serafini che forniscono la propria interpretazione del perfecto, giocando con proporzioni e volumi.







Gonne midi

L’Autunno Inverno 2019-20 segna la rivincita delle gonne midi e con essa il ritorno a un’eleganza misurata e bon ton. I modelli sono variegati: si va dalle gonne a portafoglio di Chloé e Vivetta, a quella plissé di Sportmax, fino alla classica pencil skirt di Lanvin, sdramatizzata da uno spacco centrale. Il must di stagione? Quella ampia e a vita alta firmata Dior.









Camicia bianca

È uno di quei capi a cui proprio non si può rinunciare, un essential del guardaroba in grado di risolvere qualsiasi dilemma di stile. Ma la camicia bianca è anche una palestra di sperimentazione per gli stilisti. Per la stagione fredda Antonio Marras la impreziosisce con una toppa ricamata, Helmut Lang ne propone una versione elegantissima con maniche in voile, mentre Jil Sander e Nina Ricci ne esasperano i volumi. Minimale la versione di Fendi con maxi colletto.







Pantaloni a vita alta

Da qualche stagione a questa parte sono diventati una presenza fissa in passerella (e non) e lo rimarranno anche per il prossimo inverno. In stile gaucho, come quelli di Isabel Marant e Laura Biagiotti, oppure ampi e fluidi come quelli visti da Chanel e Oscar de la Renta, o ancora, d’ispirazione maschile come quelli di Saint Laurent, i pantaloni a vita alta sono uno dei capi su cui investire senza remore.







Abiti bustier

Impossibile non sentire il richiamo degli anni ‘80 davanti agli abiti bustier. Sensuali e femminili fanno il loro ritorno sulle passerelle (e nei nostri armadi) e promettono di regalare un pizzico di glamour alle nostre mise. Le versioni più eleganti sono quelle firmate Emporio Armani e N.21 in satin cangiante. Più tecnica la proposta di Prada con moschettone decorativo, extralong quella di Givenchy. Interessante l'abito bustier di Etro, con l'iconica stampa Paisley e nappine bohemien.





Jumpsuit

Uscite di scena da qualche stagione, le jumpsuit (o tute) tornano a dominare le tendenze Autunno Inverno 2019-20. Tantissime le proposte che hanno popolato le sfilate, da quella in plissé laminato, elegantissima di Alberta Ferretti a quella in velluto di Giorgio Armani, fino a quella essenziale di Gabriele Colangelo. Tra i modelli da tenere d'occhio anche quella pied de poule firmata Gucci e quella stampata di Valentino.





Maglioni e cardigan

La stagione fredda sancisce il ritorno del twin set lavorato a trecce (Erdem) e quello dei micro pull con motivo a rombi all over, come quello di Anteprima. Ma la maglieria costituisce un'ottima occasione per sperimentare, come dimostrano il cardigan di Bottega Veneta e quello con cappuccio incorporato di Stella McCartney. Immancabili anche le creazioni realizzate con filati in lurex, come quella di Missoni.





Stampe

Motivi floreali, geometrie, paesaggi, pattern animalier. Le stampe continuano a essere immancabili a ogni stagione, ma abbandonano gli eccentrici mix & match visti nelle scorse collezioni. Con qualche eccezione: Altuzarra ad esempio, mescola fiori e quadri vichy. Tra le proposte più interessanti, il completo dipinto di Stella Jean, l'abito lungo a tinte pop di Moschino e il completo con stampa geometrica firmato Victoria Beckham. Se poi amate il leopard print ispiratevi a Blumarine, che lo rede meno eccessivo accostandolo al nero.





Monocromo

La parola d’ordine per il prossimo anno? Monocromo! A capitanare il trend è Max Mara che ne ha fatto il leitmotiv della sua sfilata portando in passerella una serie di look monocolore (scarpe incluse), seguito da Elie Saab, Versace e Balenciaga. Se proprio non ve la sentite di osare così tanto, puntate su un più portabile total white, come quello proposto da Iceberg.







Ph. Credits: Mondadori Photo e Getty Images