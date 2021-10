Tra i materiali più "cocoon" e quindi gradevoli al tatto per la stagione fredda c’è il camoscio (o finto camoscio che sia). Per questo - e non solo - le borse in suede ci fanno impazzire. Ecco i modelli più belli di oggi

Le borse in suede, con quella texture morbidissima e vellutata tipica del camoscio (o dell'eco-camoscio), sono tra le amiche più amate della stagione fredda.

Il motivo? Proprio quel tocco morbido che offrono ai nostri polpastrelli. In autunno, quando aumenta esponenzialmente il freddo, abbiamo voglia di qualsiasi cosa si possa etichettare come “cocoon”.

E le borse scamosciate lo sono eccome.

Non solo l'effetto soft che garantiscono è il segreto del loro successo: dato che anche l'occhio vuole la sua parte, pure la vista è l'altro senso che viene appagato dallo suede. E un “sesto senso” è ampiamente titillato: il senso estetico.

Il finish mat tipico del camoscio dona quell'opacità che molte di noi amano ben più dell’effetto satinato e vinilico di raso, vernice e via dicendo.

Anche le superfici specchianti sono molto chic, d'accordo, tuttavia con l'arrivo dell'autunno si tende a preferire la sobrietà. E non c'è nulla di più sobrio di qualcosa dal finish matte.

Oltre a essere elegante di per sé, il tipo di suede gettonatissimo in questo periodo si rivela ancora più raffinato perché declinato nella palette cromatica tipica dell'autunno.

Le borse scamosciate più amate del momento sono quelle nelle nuance neutre, preferendo quelle che la natura mette a disposizione ora: quelle di questo passaggio (e paesaggio) stagionale. Il marrone castagna, il bordeaux che riecheggia il vino più adatto alla tavola autunnale, il giallo che vira all’ocra tipico delle foglie che cadono…

Ma niente paura: per chi ha già nostalgia della primavera e dell'estate, ci sono anche i colori pastello che continuano a tingere di dolcezza le borse, comprese quelle in camoscio. Dal salvia al rosa tenue, troverete anche questi colori da bonbon, quelli dei variopinti macaron parigini.

Per aiutarvi a trovare la borsa in suede che si adatta a voi e al vostro stile, abbiamo selezionato 14 esemplari che adorerete. Eccoli tutti, pronti a farvi impazzire.

ZARA Tracolla in pelle scamosciata.

Credits: Zara

TOM FORD Borsa modello satchel in suede.

Credits: Farfetch



TOD'S Borsa in suede.

Credits: Net-a-Porter

& OTHER STORIES Borsa in suede.

Credits: & Other Stories



SAINT LAURENT Borsa modello Niki in pelle scamosciata.

Credits: Mytheresa

PRADA Borsa in pelle e camoscio.

Credits: Farfetch

LOEWE Tote bag in camoscio.

Credits: Net-a-Porter

JIMMY CHOO Borsa a mano in camoscio.

Credits: Net-a-Porter

JIL SANDER Secchiello in suede.

Credits: Mytheresa

H&M Borsa in similpelle con frange, in eco-suede.

Credits: H&M

COCCINELLE Borsa a mano in camoscio.

Credits: Coccinelle

CARPISA Borsa a tracolla effetto scamosciato con catena metallica dorata.

Credits: Carpisa

BRUNELLO CUCINELLI Borsa a bauletto in suede e pelle.

Credits: Mytheresa

ANNA FIELD Borsa grande modello tote bag in ecopelle effetto scamosciato.

Credits: Zalando