C’era da aspettarselo! Nella pole position degli accessori di tendenza non potevano mancare di certo le tote bag e sapete perché? Scopriamolo insieme.

Se siete in cerca di una borsa pratica, spaziosa ma allo stesso tempo trendy, la tote bag (o shopping bag) può rivelarsi il miglior investimento di sempre, parola di bag addicted! Non ci credete?

Il modello, infatti, ha un formato strategico che sembra quasi un mix tra una shopping e una mini bag. Il risultato? Non è né eccessivamente grande e né troppo piccolo ma perfetto per portare con sé tutto il necessaire (e tanto altro...).

Non a caso la shopper è la borsa ideale h24, così versatile che può essere sfoggiata 365 giorni l'anno e in moltissime occasioni.

Ma quali sono le novità di questa stagione? La tendenza per l’inverno 2020 strizza l'occhio ai modelli dal design geometrico con forme a trapezio o rettangolari. I manici più lunghi sostituiscono le tracolle regolabili mentre pellami e tessuti jacquard donano il giusto mix di stile a portata di tote!

What else? Per saziare l’appetito da shopping nella nostra selezione troverete le shopper più avvistate del momento…carpe diem!

