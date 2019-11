Le borse secchiello sono le it-bag più desiderate del momento e che ci crediate o no, sarà amore a prima vista! Garantito!



Chi ha detto che le borse sono le migliori amiche delle donne non si sbagliava! Un modello tira l’altro, non trovate? Quest’anno poi il mainstream delle tendenze punta alla versatilità e la borsa a secchiello in questo, regna sovrana.

Infatti, può essere indossata sia a mano che a tracolla ma la novità sta proprio nella forma: ovviamente, per le più romantiche, non mancherà l’intramontabile modello classico (o vintage) realizzato in nappa o in morbido suede con lacci frange in vista, mentre, per le personalità più eclettiche ci sarà anche quello dal design a cilindro, rivisitazione Sixties ma declinato in una versione più geometrica e contemporanea.

Inoltre, la borsa secchiello è ideale sia per la sera, in versione mini, che per il giorno, in versione maxi. Noi le indosseremmo tutte incondizionatamente 24h every day. E voi quale preferite?

Se siete anche voi affette da #bucketobsession non lasciatevi scappare la nostra selezione di borse a secchiello per l’inverno 2019.





MANILA GRACE Secchiello small in vernice rossa.

Credits: manilagrace.com

DANSE LENTE Borsa realizzata in pelle intrecciata modello "Coco".

Credits: danselente.com

LOUIS VUITTON Secchiello a cilindro monogram modello "Cannes".

Credits: it.louisvuitton.com

GIANNI CHIARINI Secchiello large in pelle nera e bianca.

Credits: giannichiarini.com

GUCCI Mini borsa a secchiello in pelle nera e beige.

Credits: gucci.com

IL BISONTE Borsa a secchiello modello "Stibbert" in colore naturale.

Credits: ilbisonte.com

HOGAN Secchiello in morbido suede e tessuto shiny removibile e intercambiabile.

Credits: hogan.com

ZARA Mini bag secchiello realizzata con perle.

Credits: zara.com

THE BRIDGE Secchiello rosso foglia d'acero in pelle martellata e suede.

Credits: thebridge.it

CARPISA Borsa secchiello modello "Jordy" in colore naturale.

Credits: carpisa.it

NICO GIANI Secchiello in pelle verde modello "Adenia" con chiusura a cordoncino.

Credits: farfetch.com

CAMPOMAGGI Secchiello marrone in pelle e suede.

Credits: campomaggi.com

FENDI Secchiello in pelle nera e mesh in rete.

Credits: mytheresa.com

FURLA Secchiello modello "Corona" in tonalità ciliegia.

Credits: furla.com

KARL LAGERFELD Secchiello in pelle nera con cuciture bianche a contrasto.

Credits: karl.com