Tracolle, secchielli, shopper, mini bags: lasciatevi conquistare dalle nuove borse must have dell'autunno

Per inaugurare alla grande il mese di Settembre, non c'è niente di meglio che acquistare una borsa nuova, non trovate?

Basta infatti la giusta It bag per dare un twist al nostro dress code quotidiano, provare per credere.

Naturalmente non parliamo di borse qualsiasi ma dei must indiscussi dell'autunno-inverno! Quali sono?

Dal modello di punta di Valentino Garavani, la tracolla VSLING bag che è già diventata una star, alla Saddle bag di Dior declinata su tante fantasie irresistibili.

Dal mini secchiello in shearling di Mansur Gavriel alla borsa con manico scultura firmata Cult Gaia.

Senza dimenticare naturalmente la tendenza delle twin bags, ossia due borse "gemelle" ma in formati diversi, proprio come la versione ladylike proposta da Ratio Et Motus.

Scegliete la vostra e sfoggiatela all day long!





Borsa a mano ladylike VALEXTRA

Credits: net-a-porter.com





Mini secchiello in shearling MANSUR GAVRIEL

Credits: mansurgavriel.com





Tracollina chic VALENTINO GARAVANI VSLING bag

Credits: net-a-porter.com





Twin bag RATIO ET MOTUS

Credits: net-a-porter.com





Belt bag con logo metallizzato CHLOÉ

Credits: chloe.com





Borsa stampa cocco con manico rigido MANGO

Credits: shop.mango.com





Saddle bag a quadri DIOR

Credits: dior.com





Mini bag da portare al collo JACQUEMUS

Credits: net-a-porter.com





Tracolla in tweed CHANEL

Credits: chanel.com





Tote bag in pelle GIVENCHY

Credits: net-a-porter.com









Tracolla in suede con foulard GUCCI

Credits: gucci.com





Borsa Ambrine in feltro COCCINELLE

Credits: coccinelle.com





Borsa con manico scultura CULT GAIA

Credits: cultgaia.com