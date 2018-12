I modelli su cui investire approfittando dei saldi? Eccoli qui!

Se la parola "saldi", vi scatena immediatamente quella voglia irrefrenabile di correre a comprarvi una borsa nuova, questa selezione farà decisamente al caso vostro.

Sì perchè con le idee chiare, si fanno sempre acquisti migliori, fidatevi, l'abbiamo testato più e più volte sul campo!

Abbiamo individuato quindi alcune della categorie top della stagione in corso (ma utilizzabili tranquillamente anche nella prossima, eh!), su cui investire per non pentirsi.

Qualche esempio?

Oltre alle classiche e "sempreverdi" city bags dal fascino ladylike, impossibile quest'anno non avere a disposizione almeno una round bag: le varianti tonde sono infatti un vero must da sfruttare dal mattino alla sera.

Super cool anche il marsupio dalla resa sporty, declinato su mille texture e fantasie diverse, le borse stampa cocco che regalano un tocco sofisticato anche al look più semplice, e quelle in suede con le frange dall'allure boho.

Scopritele tutte e scegliete la vostra It Bag del cuore!





La borsa tonda (o round bag)





TARA ZADEH

Credits: net-a-porter.com





La borsa a mano perfetta per l'ufficio





TOD'S

Credits: mytheresa.com





La borsa con frange boho





MANGO

Credits: shop.mango.com





La mini bag in velluto





MARK CROSS

Credits: mytheresa.com





Il marsupio





MARC JACOBS

Credits: mytheresa.com





La borsa stampa cocco





JW ANDERSON

Credits: mytheresa.com





La tracollina da sera





FRAGIACOMO

Credits: fragiacomomilano.com





La cartella in pelle





MARNI

Credits: mytheresa.com





La tracolla piatta





ATP ATELIER

Credits: atpatelier.com