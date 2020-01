Avete aspettato i saldi invernali per acquistare la vostra It bag preferita? Buone notizie: l'attesa è finita!

La "bramate" da quando l'avete vista per la prima volta, mesi e mesi fa. Ora potrebbe essere finalmente vostra e senza dover spendere un capitale!

Parliamo della borsa che vi ha rubato il cuore quest'autunno e che adesso con l'arrivo dei saldi invernali il 4 Gennaio, potrete acquistare più a cuor leggero.

Cosa c'è di meglio che cominciare a fare "scouting" e andare a caccia di borse in saldo da mettere in wishlist e da comprare con i saldi invernali 2020?

I modelli firmati su cui orientarsi per andare sul sicuro? Abbiamo preparato una selezione che comprende diverse tipologie in modo da poter accontentare i gusti e le esigenze di tutte.

A cominciare dalla tracolla in suede dallo stile boho, il secchiello stampa cocco (senza dubbio una delle tendenze più forti della stagione in corso ma anche della prossima!), e le minibags da portare a mano per un tocco ladylike raffinatissimo.

Pronte a scegliere la vostra?

Minibag TORY BURCH

Credits: toryburch.it

Tracolla in suede ZARA

Credits: zara.com

Secchiello stampa cocco MARELLA

Credits: it.marella.com

City bag CARPISA

Credits: carpisa.it

Camera bag in velluto TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Borsa a mano DELVAUX

Credits: delvaux.com

Tracolla in suede con le frange PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Borsa tonda MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

Tracolla nera MANGO

Credits: shop.mango.com

Borsa ladylike LANACAPRINA

Credits: lanacaprina.it

Borsa a tracolla in pelle e suede TOPSHOP

Credits: topshop.com