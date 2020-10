E chi l'ha detto che le borse belle e firmate debbano costare per forza una fortuna? Abbiamo scovato per voi le It Bags più cool di stagione ma a prezzi decisamente più "abbordabili" (ossia a meno di 200 euro!)

Siete alla ricerca della It Bag perfetta per affrontare la stagione fredda con stile ma non volete spendere un capitale? Nessun problema, ci abbiamo pensato noi, preparandovi una lista di borse belle, firmate ed economiche. Se ritenete impossibile che questi 3 aggettivi convivano nella stessa frase, vi faremo cambiare subito idea con la nostra selezione.

Si spazia dal secchiello in velluto con perline colorate che darà un tocco speciale anche alla mise più semplice e basic, alla round bag stampa cocco da sfoggiare praticamente all day long! Dal sofisticato bauletto in pelle lavorata alla tracolla in suede a tinte neutre che si abbina a tutto.

E ancora, dalla shopper in pelle martellata comoda e super capiente, alla mini bag in tessuto animalier perfetta per aggiungere quel pizzico di glamour che non guasta al vostro dress code quotidiano.

Insomma c'è solo l'imbarazzo della scelta e no, non state sognando: costano tutte rigorosamente meno di 200 euro! Che cosa aspettate ad acquistare la vostra?

Tracolla tonda LAZZARI (190 euro)

Clutch Marlene con catena dorata E'ST (174 euro)

Minibag in camoscio COCCINELLE (198 euro)

Secchiello in velluto STAUD (180 euro)

Bauletto in pelle lavorata LIU JO (129 euro)

Shopper in pelle martellata EMPORIO ARMANI (160 euro)

Borsa Jasmine con manico a catena MANILA GRACE (159 euro)

Zainetto GUESS (129 euro)

Tracolla in pelle bianca FURLA (185 euro)

Borsa con pinces a fisarmonica MANGO (49,99 euro)

Tracolla in pelle verde MICHAEL MICHAEL KORS (150 euro)

Borsa a mano stampa cocco GLAMOROUS (30,99 euro)

Borsina in tessuto animalier MIU MIU (190 euro)

Tracolla in pelle cuoio TWINSET MILANO (155 euro)

Secchiello in pelle scamosciata ZARA (49,95 euro)

Mini bag in nappa LOW CLASSIC (175 euro)

Borsa in ecopelliccia H&M (19,99 euro)

Tracolla in pelle nera PINKO (190 euro)

Borsa a spalla & OTHER STORIES (110 euro)

