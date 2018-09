Dalle proposte più eclettiche ai modelli evergreen, ecco le borse must-have per un back to work all’insegna del glamour



Che la borsa sia molto più di un accessorio lo conferma anche la scienza: secondo psicologi e ricercatori, sarebbe infatti in grado di svelare molto sul nostro modo di essere, di migliorare l’umore e perfino di influenzare le nostre performance lavorative, al pari degli abiti.

Scegliere il modello giusto diventa perciò fondamentale, soprattutto se si tratta di borse da ufficio. Trovare la business bag perfetta può rivelarsi un’impresa non semplice: dev’essere capiente ma pratica, versatile ma mai scontata, abbastanza neutra da poter essere indossata con tutto ma possedere un certo carattere.

Fortunatamente le proposte di stagione sono molteplici e sembrano pensate ad hoc per coniugare funzionalità e stile. Quella con fiocco bon ton di Miu Miu, ad esempio, può essere portata mano o a spalla, e regala subito un pizzico di romanticismo anche al più classico degli office look, mentre le tote bag dalle linee essenziali firmate Louis Vuitton e Aigner si sposano alla perfezione sia con tubini e tailleur che con le combo meno formali, come jeans e polo. In alternativa, potete optare per la maxi borsa a motivi floreali di Dior o per la tracolla con piercing, grintoso dettaglio che contraddistingue le creazioni del brand JW Anderson. Immancabili anche i modelli timeless, rivisitati in chiave inedita grazie all'uso del colore.

Il back to work vi sembra già meno triste? Non vi resta dunque che continuare a leggere e lasciarvi ispirare dalla nostra selezione di borse da ufficio.

MIU MIU Borsa a mano in pelle madras con fiocco e tracolla removibile.





DIOR Tote in pelle di vitello con motivi floreali e fascia con logo.





CELINE Dalla forma squadrata, con chiusura a scatto.





LOUIS VUITTON In pelle, con ampi scomparti e tasca centrale con zip.





JW ANDERSON Tracolla in pelle e suede con iconico piercing in metallo.





AIGNER Timeless, con doppi manici e chiusura a scatto dorata.





SARA BATTAGLIA Tote bag con soffietto multicolor e tasca anteriore.





