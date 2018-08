I capi e gli accessori giusti per affrontare con stile il rientro in ufficio

Si scrive settembre, si legge back to work.

Per chi non l'avesse ancora fatto, è arrivato il momento di archiviare costumi da bagno e infradito per tornare alla solita routine. Inutile farsi prendere dall’ansia o dalla nostalgia per le giornate di vacanza appena trascorse. Meglio concentrarsi sui nuovi must have di stagione da sfoggiare in ufficio.

D’altronde, non c’è niente di meglio di un po’ di sano shopping per contrastare la sindrome da rientro e prepararci ad affrontare in grande stile le fatiche lavorative che ci attendono nei prossimi giorni.

Scoprite con noi i capi e gli accessori di tendenza su cui puntare per un look da ufficio stiloso e impeccabile!











Il blazer

Evergreen e super versatile, è uno dei capi chiave dell’office look. Da indossare con jeans e t-shirt, pantaloni palazzo, camicie e gonne plissé. Per la mezza stagione sceglietelo sfoderato e a tinte forti.





VERONICA BEARD Blazer sfoderato con maniche arricciate.

Credits: net-a-porter.com





Gli occhiali

Una nuova montatura è quello che ci vuole per tornare al lavoro con stile e glamour. I modelli più in voga sono quelli cat-eye, dal mood squisitamente lady-like.





DOLCE & GABBANA Occhiali in acetato con montatura leopardata.





Credits: mytheresa.com











La borsa

Anno (lavorativo) nuovo, borsa nuova. Ma che sia capiente, pratica e ultra sofisticata. Per non sbagliare puntate su pezzi iconici: con una Louis Vuitton o una tote bag firmata Céline sarete pronte ad affrontare qualsiasi riunione con impeccabile aplomb.





LOUIS VUITTON Borsa a mano in tela monogram con striscia bicolore, tracolla e lucchetto.





Credits: louisvuitton.com











La camicia bianca

Un capo irrinunciabile e senza tempo sul quale vale la pena investire. In popeline di cotone o in seta fluida, con colletto classico oppure annodato, dalle linee slim o dalla silhouette decontratta: il ventaglio di proposte è davvero ampio. Assicuratevi che le rifiniture siano perfette, così come la vestibilità.





ARKET Camicia a maniche lunghe dalla silhouette morbida.







Credits: arket.com











Le slingback

Eleganti e femminili come un paio di décolleté, pratiche come un paio di sandali. Il trend del momento le vuole rasoterra o con kitten heel.





PRADA Slingback in vernice con micro tacco e cinturino regolabile.





Credits: prada.com











I pantaloni culotte

Da qualche anno sono entrati a pieno titolo tra gli essentials del guardaroba e rappresentano una validissima alternativa ai pantaloni più classici. Se non sapete come abbinarli, prendete spunto dai look delle star: Jessica Alba, ad esempio, li accosta a un blazer corto e all’immancabile camicia bianca.





PENNYBLACK Pantaloni ampi con lunghezza midi in tessuto stretch.





Credits: pennyblack.com











Gli orecchini statement



Il modo più cool per sdrammatizzare il solito tailleur? Aggiungere il tocco estroso di un bijoux, magari un paio di orecchini dal design insolito. Un escamotage che conferirà subito una parvenza fresca e ricercata all’intero outfit.





ÉGOTIQUE Orecchini in metallo con inserti in resina nera, smalto bianco e pietre smaltate color cipria.





Credits: egotique.com











Il tubino (ma con il giusto twist)



Sta bene a tutte ed è sicuramente il più risolutivo tra i look da ufficio. Dalle versioni più formali alle varianti destrutturate, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Una volta individuato il vostro, non lasciatevelo sfuggire: sarà la “divisa” più adatta ai grigi lunedì d’autunno!





ALEXANDER MCQUEEN Tubino midi in tweed con gonna a godet e orli sfilacciati.







Credits: mytheresa.com











L’orologio



Per scandire gli impegni quotidiani con stile ci vuole l’orologio giusto e, ancora una volta, sono i dettagli a fare la differenza. Optate per un modello prezioso, dal gusto vagamente maschile.





CHRISTIAN DIOR Orologio in acciaio inossidabile con quadrante in madreperla e diamanti incastonati.





Credits: dior.com











I mocassini



Stagione dopo stagione, anno dopo anno, i mocassini continuano a essere un pezzo cult, grazie alla loro capacità di “risolvere” qualsiasi look, coniugando eleganza e comfort.





CHURCH’S Mocassino college di ispirazione maschile.





Credits: church-footwear.com