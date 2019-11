Quale migliore occasione dell’arrivo del Black Friday per darsi da fare con lo shopping e acquistare in saldo i propri capi e accessori preferiti?



C’è chi ne approfitterà per portarsi avanti con i regali di Natale per amici e parenti, chi invece per comprare quei capi e accessori del cuore che da troppo tempo giacciono in wishlist: di sicuro il Black Friday (che quest’anno sarà il 29 novembre) è l’occasione perfetta per fare nuovi acquisti risparmiando qualcosina.

Dal beauty all’hi-tech: anche quest’anno gli sconti del Black Friday faranno tutti felici e ovviamente offerte, sconti e promozioni non mancheranno neanche nel mondo fashion.

Da oggi, venerdì 22 novembre, e per i prossimi 10 giorni su Asos sarà possibile acquistare in sconto i capi firmati da grandi brand come Tommy Hilfiger, adidas Originals e Monki; anche e-shop come Zalando e H&m hanno già dato ufficialmente il via ai saldi che saranno applicati su una gran varietà di capi, borse, scarpe e piccoli accessori per tutta la settimana; per fare invece ottimi affari anche nelle grandi catene, come Mango, Zara e Uniqlo, bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

E anche Amazon Fashion si prepara al più grande Black Friday di sempre. A partire dal 27 novembre il noto colosso dell’e-commerce, proprio in concomitanza con la settimana del Black Friday, inaugurerà a Milano, a San Babila, un inedito evento esperenziale durante il quale sarà possibile toccare con mano capi e accessori firmati da vari marchi come find., Under Armour, Swarovski, Vans e molti altri ancora.

Il brand Pepe Jeans London riserverà una pre-sale speciale dedicata agli utenti registrati al sito, già giovedì 28 novembre offrendo la collezione (compresi i pezzi della collaborazione con l'artista Dua Lipa) con lo sconto del 30 %.

Cosa conviene puntare in vista dell’arrivo del Black Friday 2019? Dal cappotto con cintura in vita agli anfibi, dall’abito in maglia alla borsa a mezzaluna: ecco una selezione di must di stagione che a nostro avviso non dovreste lasciarvi scappare!

LEONARD PARIS Cappotto color cammello con cintura in vita

Credits: yoox.com









MAERZ MUENCHEN Maxi cardigan giallo di lana

Credits: zalando.it









JIL SANDER Camicia bianca con collo alla coreana

Credits: yoox.com









MARC O’POLO Pantaloni blu in velluto a coste

Credits: zalando.it









ADIDAS ORIGINALS Sneakers Falcon in pelle colorata

Credits: adidas.it









H&M Giacca verde in pelliccia sintetica

Credits: 2.hm.com









MOSCHINO Mini dress in maglia grigia

Credits: yoox.com









MISS SIXTY Minigonna nera in similpelle

Credits: misssixty.com









BECKSONDERGAARD Cerchietto per capelli bombato

Credits: zalando.it









PATRIZIA PEPE Blazer nero in pelle

Credits: yoox.com





UNIQLO Maglione blu a collo alto

Credits: uniqlo.com





DUA LIPA X PEPE JEANS Jeans a gamba larga con risvolto

Credits: pepejeans.com









COCCINELLE Borsa a mezzaluna in pelle scamosciata, disponibile in tutti i Designer Outlet McArthurGlen

Credits: mcarthurglen.com







PHILOSOPHY BY LORENZO SERAFINI Abito lungo a fiori con fiocco sul collo

Credits: yoox.com





TWINSET Biker boots bianchi con le borchie, disponibile in tutti i Designer Outlet McArthurGlen

Credits: mcarthurglen.com





LA PERLA Body nero con ricami e dettagli vedo non vedo, disponibile presso il Torino Outlet Village e il Sicilia Outlet Village

Credits: laperla.com









SWAROVSKI Orecchini bling blng a forma di stella

Credits: swarovski.com





BROOKS BROTHERS Piumino imbottito con cappuccio e cintura in vita, disponibile presso il Torino Outlet Village e il Sicilia Outlet Village

Credits: brooksbrothers.com