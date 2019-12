Cosa regalare a una fashion addicted di professione? Ci pensiamo noi - il Cyber Monday - a togliervi ogni dubbio con le proposte più stylish della stagione.



Mai lunedì della storia è stato più atteso di quello che ci aspetta questa settimana, il "Cyber Monday", una giornata in cui sconti e saldi avranno un picco con prezzi più convenienti che mai!

Per chi ancora non sapesse cos'è il Cyber Monday, è presto detto: si tratta del lunedì che segue il famoso Black Friday, subito dopo il Giorno del Ringraziamento, e nasce come una giornata speciale di supersconti su siti online ed e-commerce. Oggi il Cyber Monday non è più solo su computer e smartphone ma molti brand proseguono le promozioni anche nei negozi "fisici".

Quale occasione migliore per portarci avanti, quindi, con i regali di Natale? Si sa, il regalo perfetto non è certo fatto last minute ma deve essere pensato in anticipo, ancora meglio se risparmiando e approfittando del Cyber lunedì più furbo e conveniente dell’anno! #CyberChristmas

Avete un’amica fashion addicted? Una sorella maniaca di shopping? Una mamma pazza per le firme? O, ancora meglio, una fidanzata/moglie che pretende la leggiate nel pensiero mentre il vostro unico pensiero è "basterà un mazzo di fiori?"?

Tranquilli, ora ci pensiamo noi a darvi l’ispirazione per il regalo perfetto da fare proprio allo scoccare del Cyber Monday e mettere immediatamente sotto l’albero!

New Bottega:

(Credits: Le double F)

Le vere fashioniste si scioglieranno per qualsiasi regalo provenga da Bottega Veneta made in Daniel Lee, come questo mini wallet nero che trovate sull'e-commerce Le Double F.

I sandali minimal:

(Credits: Liu Jo)

I sandali essenziali sono una (ri)scoperta delle ultime stagioni che sta conquistando tutte e se regalati a Natale saranno un passepartout perfetto per il 2020. I nostri preferiti sono questi con tacco a spillo e pelle lamé color canna di fucile di Liu Jo.

La sciarpa check Burberry:

(Credits: Burberry)

L'iconico brand Burberry è un altro nome di cui le fashion addict vanno pazze e con questa sciarpa unisex nel classico check non si può davvero sbagliare.

Il maxi cerchietto:



(Credits: & Other Stories)

I cerchietti bombati sono stati il tormentone del 2019 e continueranno ad andare alla grande. Se volete fare centro con un pensierino fashion, optate per questo in velluto e perle di & Other Stories che farebbe invidia a Kate Middleton.

La borsina Prada in nylon:

(Credits: Vestiaire Collective)

Gli anni 90 sono tornati come non mai e con essi le mini borsette a spalla che li hanno caratterizzati. Per questo Miuccia ha riproposto in collezione le nylon bag di Prada che, se avrete occhio e pazienza, potrete scovare "pre-loved" e d'annata anche sul sito Vestiaire Collective.

Stylish hat:

(Credits: Weekend Max Mara)

Per le fashion lover, un bel cappello è la cherry on top di ogni outfit che si rispetti e la proposta a tesa larga con nastro etnico di Weekend Max Mara è chic e sofisticata!

Bangle:



(Credits: Tory Burch)

Il bracciale bangle in oro e smalto azzurro di Tory Burch è il perfect gift delle feste che le modaiole porteranno da solo o insieme ad altri fashion charm.

Gonna minimal:

(Credits: Zalando)

Un must have del momento che ci accompagnerà per tutto il 2020 è la gonna in seta lunghezza midi come questa di Topshop, un modello essenziale recuperato dai nineties che ora si porta con gli stivali sotto il ginocchio (non potendo più indossare sandali o sabot). Se la regalerete a un'appassionata di moda farete breccia nel suo cuore!

Cocco mania:



(Credits: Pinko)

La stampa cocco è ormai diventata virale su giacche, stivali, borse e pantaloni, proprio come la proposta in ecopelle di Pinko! Il coccodrillo come fa? Fa fashion!

Slip dress:



(Credits: Zalando)

L'abito più sexy, versatile e amato degli ultimi tempi è lo slip dress come il modello color perla di Miss Selfridge disponibile su Zalando. Le fashioniste lo adorano perché potranno abbinarlo a combat boots o tacco 12.

Pullover in love:

(Credits: Alexa Chung)

Il buon vecchio maglione è uno dei regali di Natale più popolari in assoluto e se volete cedere a questo fashion cliché almeno fatelo con stile, scegliendo la proposta con maxi cuore di Alexa Chung. Le amanti della moda lo adoreranno perché è stato protagonista della sfilata F/W 19-20!