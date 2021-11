Tra i "neutri" più amati della stagione il beige è il cavallo di battaglia del momento e indossarlo in total look non è mai stato così glam!



Beige da capo a piedi: sì perché, come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, il classico nero se la deve vedere con dei rivali di tutto rispetto questo autunno. Oltre al marrone, infatti c'è lui, il beige in tutte le sue mille sfumature (da quelle "calde" a quelle più "fredde").

Infatti è decisamente un momento d’oro per i toni neutri che si stanno guadagnando il primato in eleganza e versatilità, soprattutto per i look informali e da giorno.

A dirlo è la piattaforma di ricerca di moda e trend Stylight, che ha rilevato un aumento di click pari al +108% per capi e accessori nude e un +43% su prodotti beige rispetto al 2020.

Un incremento sostanziale, alimentato dalle collezioni più belle delle fashion house, che propongono look total beige impeccabili e per tutti i gusti.

Come esaltare al meglio il look monocromo beige? Grazia.it ha pensato a 5 combinazioni mix & match che saranno una vera ispirazione per creare i vostri futuri outfit in total beige. #TrendOfTheMonth



1) Look total beige in mix & match: con abito in maglia e stivaletti

(Credits: Aquazzura, Mango)

Il primo look che vi proponiamo è una combinazione super chic e confortevole fatta dal jumper dress in maglia di Mango abbinato ai Chelsea boots in suede firmati Aquazzura. Arricchite questa proposta con gioielli gold per illuminare il total beige e fare match con il dettaglio chain degli stivaletti. #DailyCharme

2) Look total beige in mix & match: con sahariana e pantaloni con staffa

(Credits: MVP Wardrobe, Saint Laurent)

Il secondo mix si compone di giacca sahariana di Saint Laurent Paris, da sempre un pezzo must del brand, e pantaloni effetto leggings con staffe firmati MVP Wardrobe, il brand dell'influencer Maria Vittoria Paolillo. Tutto color sabbia. #CavallerizzaStyle

3) Look total beige in mix & match: suit spezzato con giacca doppiopetto e panta palazzo

(Credits: Tagliatore 0205, Taller Marmo)

L’eleganza in tonalità camel è servita con la nostra terza proposta fatta di blazer doppiopetto di Tagliatore 0205 e pantaloni ampi a palazzo del brand made in Italy Taller Marmo, un nome da tenere d’occhio, disegnato da Riccardo Audisio e Yago Goicoechea. #DecadentElegance





4) Look total beige in mix & match: preppy con cardigan e mini





(Credits: & Other Stories, Loewe)

Ecco una bella combo basic ma di tendenza che conquisterà le più giovani fatta di cardigan in lana con bottoni design di & Other Stories e minigonna svasata con leggero motivo a quadretti di Loewe. Gli accessori per completare il look? Stringate ai piedi e una shoulder bag al braccio! #TooCoolforSchool





5) Look total beige in mix & match: con dolcevita e mini abito in lana





(Credits: Bottega Veneta, Falconeri)

Giochi di sovrapposizioni per l’ultimo look, che vede il classico dolcevita in cashmere di Falconeri, un must have dell’autunno inverno, abbinato al mini abitino Sixties di Bottega Veneta, brand che ha fatto dei colori neutri una filosofia di stagione. We love it! #TheArtOfLayering