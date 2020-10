Mettiamo i fiori nei nostri vestiti, il risultato sarà esplosivo!

Ve lo avevamo annunciato da quel di febbraio: l’autunno inverno 20/21 prevede, anzi impone, una presenza massiccia di stampe bucoliche e colorate nel nostro armadio.

Superiamo il cliché dei fiori (solo) in estate perché i pattern più belli e allegri del momento li vedono, ricamati o stampati e in varia misura, su tantissimi capi.

E cosa c’è di più femminile e “completo” di un abito per indossare un trend di stagione?

I vestiti con print floreale del momento vanno indossati con stivali texani, calze e sandali o, dulcis in fundo, con le mitiche Mary Jane, il modello di scarpa must che enfatizza ancor di più la femminilità del flower dress.

Scorrete quindi la nostra gallery e lasciatevi conquistare da 15 modelli per ogni fascia di prezzo davvero incantevoli!

(Credits: Moschino)

La Moschino di Jeremy Scott propone collezioni sempre audaci e originali. Quest'inverno il tema è "Cake" e "Marie Antoniette" con abiti ricamati, avvitati e con maniche a maxi sbuffo. Proprio come questo abito in popeline bianco con piccoli fiori romantici rosa. #MarieAntoniette

(Credits: Mantero 1902)

Lo storico brand Mantero 1902 propone il perfetto abito midi in seta bicolor: il top nero con rose e la parte della gonna rossa bordeaux con maxi papaveri. #MadeInItaly

(Credits: Dixie)

Stampa dal tocco exotic quella sull'abito in jersey di Dixie, super colorato e allegro! #SweetMagnolia

(Credits: Amotea)

L'abito a portafoglio di Amotea ha grandi peonie grigie a contrasto con il fondo black, davvero chic! #RomanticEventwear

(Credits: Red Valentino)

Tulle, rose ricamate e cintura con fiocco: ecco la ricetta del perfetto abito a fiori di Red Valentino. #Very(Red)Valentino

(Credits: Essentiel Antwerp)

Sembra un quadro di Andy Warhol ma è un mini abito di Essentiel Antwerp. #FashionIsArt

(Credits: Self-Portrait)

Ricamato con fiori applicati, l'abito sheer di Self-Portait è perfetto per un'occasione speciale. #SpecialYetAccessible

(Credits: Kocca Jeans)

Maniche a tre quarti a tulipano, vita alta e colletto tondo: il vestito a fiori di Kocca Jeans è un modello versatile e romantico, perfetto in ogni momento del giorno. #FromDaytoNight

(Credits: Sandro Paris)

Questo abito di Sandro Paris in stile "western romance" fa parte di una collezione limitata e numerata "Sandro Paris & Clara Luciani", in vendita dal 15 ottobre negli store e online. #MusicMeetsFashion

(Credits: Tory Burch)

La stampa a fiori bianca e blu, che fa molto chinoiserie, ha letteralmente spopolato negli ultimi anni tanto che Dior ne ha fatto il su cavallo di battaglia. Tory Burch la propone romantica e fiorata, la versione che preferiamo in assoluto. #WhiteAndBlueFlowers

(Credits: Imperial)

Maxi resa, mini prezzo: il flower dress di Imperial ci ha conquistate. #SoExclusive

(Credits: Zara)

Combo di colore originale per il mini abito di Zara, un colpo d'occhio notevole. #ZaraAddict

(Credits: Rixo)

Un abito, mille modi per indossarlo: la versione floral di Rixo è versatile e fashion. #MustMustMust

(Credits: Pennyblack)

Decisamente autunnale la palette di Pennyblack che ha realizzato una stampa sobria ma originale at the same time! #AutumnPalette

(Credits: & Other Stories)

Scollo a cuore e fiorellini color menta sull'abito midi di & Other Stories, per chi di noi non rinuncia al pastello nemmeno in inverno. #PastelFlower

(Credits: Oltre)

L'abito "perbene" di Oltre ha una delicata stampa bucolica e inserti in pizzo nero. Inoltre ha un cuore green: è realizzato con scampoli di tessuto di capi invenduti della PE 2020 a cui è stata data nuova vita... #BonTon