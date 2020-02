Vi raccontiamo tra un trend e l'altro la NYFW vissuta da Grazia.it!

La Grande Mela, la città che non dorme mai, l’ombelico del mondo: è sempre entusiasmante visitare New York, metropoli globale e melting pot di culture e tradizioni.

Tra i tanti primati di questa splendida City, quello di essere una delle capitali della moda più importanti e di inaugurare ogni stagione il fashion month del pret-a-porter.

Grazia.it non poteva di certo perdersi l’apertura delle "danze" per l'autunno inverno 20-21 e ha scovato per voi gli 8 trend belli e portabili che hanno spopolato durante le sfilate newyokesi!

Le tendenze della New York Fashion Week: la cappa

(Credits: Mondadori photo, courtesy of press office) Zimmermann, Michael Kors, Jason Wu, Carolina Herrera

La protagonista della NYFW appena trascorsa è senza dubbio lei, la cappa, una favolosa new entry tra i capospalla. Da quando avevamo avvistato la First Lady Melania Trump con un cappotto con cappa giallo lime di Valentino (divinamente abbinato a un color magenta), era entrata a far parte della nostra lista dei desideri. Ora gli stilisti ce l'hanno servita su un piatto d'argento proponendo tantissimi modelli tra giacche corte, lunghe e abiti dotati di cappa che farebbero invidia a un supereroe! #SuperGirls

Le tendenze della New York Fashion Week: il completo

(Credits: Mondadori photo, courtesy of press office) Veronica Beard, Zimmermann, Michael Kors, Oscar De La Renta

Il power dressing è uno dei trend più amati degli ultimi anni perché portabile, sexy ed elegante. Il suit poi ha davvero spopolato durante la NYFW 20/21 e praticamente ogni brand ha proposto la sua personale rivisitazione del completo giacca pantalone. Colorato o austero, morbido o costruito, liscio o ricamato, i suit del prossimo autunno inverno saranno una certezza del vostro armadio! #PowerSuit

Le tendenze della New York Fashion Week: lo stile folk

Credits: Mondadori photo, courtesy of press office) Zimmermann, Palm Angels, Michael Kors, Anna Sui

Ad "occhieggiare" nelle passerelle newyorkesi è stato lo stile folk fatto di print paisley, balze, volumi morbidi e ampi e stivali stringati. Le contaminazioni bohémienne dell'A-I 20/21 vi conquisteranno! #GipsyQueens

Le tendenze della New York Fashion Week: l'abito in pelle

(Credits: Mondadori photo, courtesy of press office) Longchamp, Proenza Shouler, Michael Kors, Self-Portrait

La pelle, eco e non, è stata uno dei fil rouge delle collezioni presentate alla NYFW. L'abito mini e midi in particolare ha spopolato nel classico e super sexy nero e anche in altri colori moda come il tabacco, rosso e viola. Un bel dress in pelle sarà un pezzo statement che darà grinta a qualsiasi outfit. #SexyLeather

Le tendenze della New York Fashion Week: la mantella "blanket"

(Credits: Mondadori photo, courtesy of press office) Zimmermann, Proenza Shouler, Gabriela Hearst, Palm Angels

Se avete letto attentamente i paragrafi precedenti avrete appreso che due trend virali della NYFW F/W 20-21 saranno la cappa e lo stile folk. Vi ricordate? Ora fate un'addizione ed uniteli insieme. Il risultato sarà la mantella, quel capo non sempre pratico ma dalla grande personalità che unisce lo stile boho dato dall'ampiezza e dalle frangie, alla cappa, chic e fashion. Una proposta che ci ha conquistate e che non vediamo l'ora di indossare con stivali al ginocchio e calze colorate! #BohoCape

Le tendenze della New York Fashion Week: il maxi cappotto

(Credits: Mondadori photo, courtesy of press office) Zimmermann, Proenza Shouler, Oscar De La Renta, Michael Kors

Tra cappe e mantelle, il prossimo autunno inverno tirerà una brutta aria per le maniche! Le uniche ad essere ben accette in armadio saranno tuttavia quelle del suit e... del maxi coat. Il cappotto sarà assolutamente oversize e avvolgente, proprio come una bella coperta! #UnCappottoPerDue

Le tendenze della New York Fashion Week: la giacca in vernice

(Credits: Mondadori photo, courtesy of press office) Longchamp, Marc Jacobs, Self-Portrait, Sies Marjan

Forse uno dei capi più d'impatto della NYFW, il capospalla in vernice o latex è stato ammirato da tutti. Suvvia, non fate le timide e preparatevi a indossare un trench o cappotto glossy glossy! #PatentFinish

Le tendenze della New York Fashion Week: le stampe floreali e botaniche

(Credits: Mondadori photo, courtesy of press office) Tory Burch, Rodarte, Prabal Gurung, Brock Collection

Sappiamo cosa state pensando "Dov'è la novità?" ebbene, se per le stagioni calde le stampe elettriche e floreali sono ormai una tradizione, il discorso è diverso per l'inverno in cui vengono accantonate temporaneamente per far spazio a tonalità più austere o comunque monocromatiche. Durante la NYFW invece, hanno fatto capolino tanti floral print vitaminici , sopratutto sulle proposte da sera. A noi sembra proprio un'idea vincente! A voi? #GardenParty