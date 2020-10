Fidatevi, un paio di mary jane è quello che vi serve per iniziare la stagione con il piede giusto (o per meglio dire…) con la scarpa giusta. Ecco i modelli da coup de foudre!

Nel pot-pourri di tendenze autunnali non potevano passare inosservate le celebri mary jane: le scarpe décolleté con cinturino (singolo o doppio) posizionato sul dorso del piede o alla caviglia.



Comparivano anche in uno degli episodi più famosi di Sex & The City: Carrie, persa nel favoloso guardaroba di Vogue, ne trovava un paio in vernice di Manolo Blanhik!



via GIFER

Ma perché si chiamano Mary Jane? Diventate famose grazie al fumetto dell’autore Richard Outcault dal titolo Buster Brown, le scarpette, venivano indossate sempre dalla piccola Mary Jane (da qui il nome), sorella dell’omonimo protagonista della serie. Dagli anni 20 agli anni 60 fino ai giorni nostri, le Mary Jane sono ancora da considerarsi un intramontabile must.

A dimostrarlo le grandi firme da Dior, Gucci, Ferragamo, Prada e tantissime altre che le hanno ampiamente incluse nelle loro collezioni, reinterpretando i vari modelli dal sapore retrò in chiave più trendy: con tacco basso o stiletto in vernice, tartan, broccato, in pelle traforata o con stampa animalier. Miu Miu le propone addirittura glitterate in argento o con pungenti accenti punk.

Insomma ce n’è per tutti i gusti! Se siete già in modalità shopping allora non vi resta che allacciare il cinturino alla caviglia e lanciarvi alla ricerca della vostra mary jane preferita.

MANOLO BLAHNIK Mary Jane in pelle carta da zucchero con cinturino e tacco nero a contrasto.

Credits: manoloblahnik.com

DIOR Mary Jane color avorio in pelle traforata.

Credits: dior.com

MIU MIU Mary Jane alte in pelle glitterata argento.

Credits: miumiu.com

ROCHAS Décolleté in pelle e broccato in tela.

Credits: matchesfashion.com

DOLCE&GABBANA Décolleté nera con cinturino e tacco scultoreo.

Credits: dolcegabbana.com

LAZZARI Mary Jane flat in pelle nera con doppio cinturino.

Credits: lazzarionline.com

A.BOCCA Mary Jane in vernice azzurra con cinturino incrociato.

Credits: abocca.co

MAISON MARGIELA Mary Jane in tartan con cinturino alla caviglia.

Credits: maisonmargiela.com

PRADA Mary Jane in pelle nera con cinturino a strappo.

Credits: prada.com

GUCCI Décolleté con maxi fibbia e tacco alto.

Credits: gucci.com

CAREL Mary Jane rosa tenue con doppio cinturino bianco.

Credits: farfetch.com

SALVATORE FERRAGAMO Mary Jane in pelle silver con tacco scultoreo.

Credits: ferragamo.com

VALENTINO GARAVANI Mary Jane rosa con tacco medio e fibbia con catena.

Credits: farfetch.com

FENDI Décolleté in pelle nera con maxi fibbia con logo.

Credits: fendi.com

ASOS DESIGN Mary Jane con stampa animalier.

Credits: asos.com

ALEXANDER WANG Mary Jane a punta in pelle nera.

Credits: coltortiboutique.com