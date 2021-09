Breve storia (della moda) del grunge, lo stile che ancora oggi appassiona Millenials e Gen Z

Ogni generazione ha avuto la propria sottocultura contraddistinta da uno stile ben definito che è rimasto nella storia. Negli anni 60 ci furono gli hippie, dalla metà degli anni 70 il punk e alla fine degli 80 e primi anni 90 il grunge.

Nato all'interno della scena musicale di Seattle, il grunge divenne celebre grazie a band come i Nirvana, i Soundgarden, i Pearl Jam e i Mudhoney. I fan di questo genere musicale e i musicisti stessi, al contrario di punk e hippie, non volevano gridare alcun messaggio al mondo, ma preferivano riflettere su loro stessi, su temi come la solitudine e la disillusione e il disagio nei confronti di un mondo sempre più estraneo.



Il loro stile, solo all'apparenza "trasandato" e per nulla studiato, rappresentava una "non-moda", era composto da camicie in flanella, jeans sfatti, scarpe e anfibi usati, t-shirt grafiche, denim, e qualsiasi cosa che eliminasse la silhouette del corpo enfatizzando un look funzionale, dai toni scuri e costituito da texture "discordanti".

Il mondo "si accorse" all'improvviso del grunge nel 1991, anno in cui i Nirvana pubblicarono il loro acclamato secondo album Nevermind. Da lì, il loro stile d'abbigliamento si fece strada nel fashion system grazie anche all'iconico servizio di moda di Vogue "Grunge & Glory" curato da Grace Coddington e scattato da Steven Meisel del 1992. A questo seguirono le collezioni di quel periodo: Perry Ellis S/S 93, Calvin Klein S/S 93 e 94, Anna Sui S/S 93 e 94, e Christian Francis RothS/S 93.

Questo curioso "matrimonio" venne persino considerato un ossimoro: lo spiega bene James Truman, editor-in-chief di Details, quando disse nel 1993: “Per me il grunge non è anti-moda, è proprio l’assenza di essa. Il punk fu l’anti-moda. Mandava un messaggio. Il grunge invece non vuole mandarlo, il che rende ancora più insensato come sia diventato un’ispirazione per il mondo della moda.”



In ogni caso, nonostante tutto e tutti, il grunge è più in salute che mai, è ancora lì, sulle passerelle – basta pensare a Saint Laurent di Hedi Slimane – e indossato dalle nuove generazioni che alla musica grunge guardano ancora oggi, come Sky Ferreira e DIIV.



La ragione potrebbe essere che è stato l’ultima vera sottocultura artistica che si è fatta strada nel mainstream. Cosa che adesso succede molto più raramente per via dei social che uniscono (e omologano) subito tutti. Questo, unito alla nostalgia che caratterizza i Millenials e la Gen Z, ha fatto sì che anche le generazioni più giovani prendessero ispirazione da Kurt Cobain & Co. nel modo di vestirsi.

Così mentre camice in flannel e slip dress presero il sopravvento negli anni in cui Tumblr regnava sovrano agli albori dei socia con i Millenials, oggi la Gen Z ha fatto proprie le minigonne in tartan, jeans larghi e cardigan e e sfoggia su IG e Tik Tok.



Insomma 30 anni e ancora siamo qui a parlarne... Se anche voi sentite nostalgia del grunge style, abbiamo preparato per voi una selezione di capi perfetti da mixare per rendere omaggio alla "non moda" più famosa di sempre!



