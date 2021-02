Preparatevi a rispolverare i vostri jeans a vita bassa, scarpe di gomma e bandane. Gli anni 2000 sono tornati!

La moda degli anni 2000 ci sembrava ormai datata, quando avevamo detto addio agli amati-odiati jeans a vita bassa, rimpiazzati con i mom jeans. Invece adesso grazie a TikTok i pantaloni a vita bassa stanno rientrando nelle nostre vite - o così sembra.

Sappiamo tutti che la moda è ciclica e ama recuperare trend del passato modernizzandoli. Perciò, anche se forse speravamo il contrario, ci aspettavamo il ritorno degli anni 2000, ma di sicuro non così in fretta. È stata la Gen Z a spingere per far ritornare la moda "Y2K" (Year 2000) tramite TikTok, il social rivelazione della pandemia, fatto su misura per loro.



Credits Instagram: @2000sfashionista

TikTok è immediato, veloce e si adatta perfettamente ai gusti e alla personalità dei suoi user. Sembra infatti che conosca le nuove generazioni da sempre. Queste sue caratteristiche hanno creato un social in cui i trend arrivano e scompaiono con una velocità fulminante. Basta pensare a tutti quei cantanti che erano ovunque la scorsa estate e adesso invece non si sentono più, come 24kGoldn che cantava “City of Angels”. Quando si parla di moda i fatti non cambiano, solo il contenuto dei video.



Credits Instagram: @2000saholic

Il lockdown ci ha riportato in uno spazio mentale simile a quello dei primi anni del 2000, quando la tecnologia iniziava ad essere parte integrante delle nostre vite e quando le nostre vite vennero sconvolte all’inizio del decennio dal 9/11. Era un mix d’incertezza e voglia di scoprire cose ci sarebbe stato dopo. Adesso le cose non sono cambiate molto. Il Covid è arrivato con il Capodanno 2020 e non ci ha ancora lasciato. Lo spiraglio è stato TikTok, dove molti giovani (e non solo) hanno riscoperto la voglia di essere sé stessi e reinventarsi.



La Gen Z ha creato così un angolo nostalgico in cui stare bene, si è rifugiata nella (sua) infanzia, gli anni 2000, creando l’hashtag #Y2K che ha generato 1,2 miliardi di visualizzazioni. Il Y2K però non è nato da solo sul social. Infatti, già da qualche anno si è visto un lento ritorno a gadget simili a quelli che avevamo negli anni 2000. Per esempio, nel 2020 sono usciti una nuovissima versione del Tamagotchi e anche un modello touchscreen dell’iconico cellulare Motorola Razr. Per quanto riguarda la moda invece nel 2017 la Saddle bag, creata da Galliano per Dior nel 1999, è tornata in auge. Nella pop culture invece già dall’anno scorso si parlava di un revival di Gossip Girl, e quest’anno invece di Sex and the City, entrambe serie che hanno modellato e rappresentato gli anni 2000.

Credits Instagram: @2000sanxiety

La Gen Z ha inondato TikTok di video su come diventare una “Y2K baddie” (una tipa che sa il fatto suo), oppure dove andare a comprare vestiti per avere lo stile anni 2000, o ancora semplicemente per condividere i loro look Y2K. E allora maglie in mesh, pantaloni a vita bassa, gilet, mini gonne con frappe, canotte con mix di colori e pizzi discutibili e borse baguette sono diventati la base per il guardaroba di molti giovani.



Credits Instagram: @cherrystylebook



Una sottocultura del Y2K è l’E-kid, ovvero i ragazzi che si vestono prendendo ispirazione dai scene kids degli anni 2000. Gli E-kids hanno attratto così tanta popolarità che Hedi Slimane ha dedicato loro la Celine Homme SS21 intitolata “The Dancing Kid”. Anche le celebs hanno preso ispirazione dal Y2K, dopotutto eravamo un po’ tutti su TikTok durante il lockdown. Per esempio, Devon Carlson è solo una delle tante che ha iniziato ad abbinare corsetti con jeans o pantaloni della tuta.





Credits Instagram: @devonleecarlson

Ma se c’è una celeb che rappresenta più di tutti il Y2K (a parte l’inimitabile Paris Hilton, creatrice dell’autografo del XXI secolo, il selfie) è Kali Uchis. Kali è una cantante di origini colombiane che sin dai suoi esordi con il suo primo album, Por Vida (2015), si è vestita con mille sfumature di rosa, dal cipria allo shocking, ha indossato cappotti di pelle con dettagli in pelliccia sulle maniche, ha sfoggiato occhiali con lenti colorate e, soprattutto, non si è mai fatta vedere senza le sue carnose labbra ricoperte di gloss. Quando la si vede la prima cosa che si nota è che è quasi una Bratz Doll in carne ed ossa. Sì, quelle Bratz, le bamboline dallo stile assolutamente allineato alle tendenze del periodo?

Credits Instagram: @kaliuchis

Sebbene #Y2K su TikTok sia pieno di cardigan colorati da portare a pelle e tanga a vista (avevamo sperato questo trend sparisse), i Duemila non è solo quello. Infatti il Y2K è nato alla fine degli anni ’90, quando il Millenium bug stava prendendo piede e le persone erano allo stesso tempo impaurite ed estasiate dall’arrivo del nuovo millennio e della nuova tecnologia. Il decennio dei Duemila è futuristico, galattico, con glitter e verde fluo e argento e vive al di fuori di questo mondo. Quello di TikTok, invece, si riferisce più all’aesthetic chiamata McBling, che è iniziata subito dopo il crollo delle Torri Gemelle.

Detto ciò, nessuno vi vieterà di usare #Y2K quando vorrete mostrare quanto vi sta bene la vostra tuta Juicy Couture su TikTok!

Credits Instagram: @y2kfitspo

Se siete alla ricerca di #inspo per riportare un pizzico di spirito della moda degli anni Duemila (o Y2K) nel vostro guardaroba, eccovi 5 look per sentirvi (o tornare a sentirvi) come Paris, Lidsay, Britney e le altre favolose fashion icon dei mitici anni 00!





Moda anni 2000: vestito in pizzo bianco e stivaletti di pelle



Abito in pizzo SAINT LAURENT; Orecchini MANGO; Stivali in pelle NODALETO

Credits: net-a-porter.com/Mango.com/Nodaleto.shop

Moda anni 2000: vestito in jeans, sandali e mini borsa rosa



Vestito in jeans DOLCE & GABBANA; Mini borsa in nylon PRADA; Sandalo bianco JACQUEMUS

Credits: mytheresa.com/prada.com/mytheresa.com

Moda anni 2000: mini gonna e crop top con slip on



Mini gonna PRADA; Crop top ZARA; Sneakers slip on VANS

Credits: mytheresa.com/zara.com/vans.it

Moda anni 2000: gilet in maglia con jeans a zampa



Jeans DIESEL; Gilet & OTHER STORIES ; Sandali squadrati & OTHER STORIES

Credits: diesel.com/stories.com/stories.com

Moda anni 2000: jeans ampi, cardigan blu elettrico e sandali multicolor



Jeans PULL & BEAR; Cardigan NU-IN; Sandalo multicolour AMINA MUADDI

Credits: zalando.it/zalando.it/aminamuaddi.com