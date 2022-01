Per riprendere a fare allenamento, ci vogliono indumenti e calzature in grado di unire comfort, performance e ovviamente coolness. Perché durante lo sport anche sentirsi belle fa stare bene!

È tempo di remise en forme! Dopo la pausa dell feste, bisogna tornare alle buone abitudini e lo sport è in cima alla lista.

Bando alla pigrizia, è tempo di riprendere i vecchi cari workout, che li facciate a casa o in palestra!

In entrambi i casi una cosa è sicura: con un bel completo da pilates o delle sneakers nuove e coloratissime allenarsi sarà molto più piacevole!

Perché servono sì indumenti e calzature performanti ma anche che ci facciano sentire bene, a nostro agio!



Dai joggers nelle nuance pastello ultra femminili fino alla felpa monospalla - molto Dirty Dancing style- basta poco per essere di tendenza mentre corriamo sul tapis roulant o al parco!





Sopra: Amazon Fashion presenta “New Year, New You” una selezione di capi fitness adatti a diverse attività sportive, dallo yoga, al running e più in generale al training.

E dato che la stagione fredda ci ha già un po’ stufato, puntiamo sulla palette cromatica dei pastelli, sperando che possa stimolare la proverbiale rondine che fa primavera ad arrivare prima nei nostri cieli.

Dai top in fantasia floreale alle jumpsuit con disegno paisley, passando per le sneakers chunky color rosa cipria fino ad arrivare alle T-shirt verde salvia, abbiamo selezionato per voi tutti i must dress di stagione per fare sport con stile.

ADIDAS Le sneakers Ultraboos 22 di adidas sono perfette per unire charme e grinta. In rosa cipria, sono da pupille a forma di cuoricino.

Credits: adidas

AURIQUE Il floral bra è l'ideale per dare un twist di romanticismo al look.

Credits: Amazon Fashion

COLORFUL STANDARD Una felpa con zip color lilla, adorabile.

Credits: Colorful Standard



REEBOK Giacca leggera da training in tessuto tecnico.

Credits: Reebok

GIRLFRIEND COLLECTIVE Un body a mini costine color azzurro carta da zucchero? Top (in tutti i sensi).

Credits: Girlfriend Collective



LANSTON SPORT Felpa con dettagli cut-out effetto Dirty Dancing. Super sexy!

Credits: Lanston Sport



MANGO Felpa cropped a costine in viola.

Credits: Mango

WOLFORD Jumpsuit della collezione The W, impreziosita da glitter scintillanti

Credits: wolfordshop.it

NEW BALANCE Sneakers Fresh Goam Roav, con un design aerodinamico e cool.

Credits: New Balance



NIKE Sneakers Free Metcon, comode e cool.

Credits: Nike

FREDDY Top cropped a maniche lunghe

Credits: freddy.com

OYSHO Leggings compressivi.

Credits: Oysho

PATAGONIA T-shirt in cotone nella nuance azzurro carta da zucchero.

Credits: Patagonia

REFORMATION Completo pantaloni e top in maglia elasticizzata.

Credits: Farfetch

UND Activewear Completo con crop top e pantaloni a vita alta

Credits: undswim.com

PUMA X PAMELA REIF Top da training.

Credits: Puma

TORY BURCH SPORT Cycle pants e bra in fantasia botanical e optical.

Credits: Tory Burch



TRIUMPH Reggiseno senza ferretto.

Credits: Triumph

UNDER ARMOUR Sneakers per allenarsi con comfort e stile.

Credits: Under Armour



SKIN OF NATURE Completo composto da top cropped e leggings ecosostenibili

Credits: skinofnature.co

RED Calze con fascia a contrasto

Credits: redegroup.it