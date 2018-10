Abbiamo sbirciato nel front row delle sfilate parigine: tra attrici e influencer, ecco chi c'era!

La Paris Fashion Week chiude ufficialmente il mese dedicato alla moda e alle sfilate Primavera Estate 2019.

Prima di archiviare la "faccenda", è doveroso fare un piccolo recap sul capitolo front row: sono tantissime infatti le star avvistate nei giorni scorsi per le strade de La Ville Lumière, volate in città proprio per assistere agli show dei loro designer del cuore.

A cominciare da Chiara Ferragni in prima fila al defilé di Jacquemus con un abito in maglia a coste della maison.

Lady Gaga ha presenziato alla sfilata Celine, la prima firmata dal nuovo Creative Director Hedi Slimane.

Mentre il parterre di Valentino ha ospitato nomi come Olivia Wilde, Alexa Chung, Freida Pinto e Olivia Palermo.

Senza contare le "stelle" appordate da Chanel, Miu Miu e Vuitton!

Scoprite chi sono le altre celeb nella gallery dedicata.





Paris Fashion Week: le celeb nel parterre delle sfilate Alexa Chung da VALENTINO

Courtesy of Press Office

Chiara Ferragni da JACQUEMUS

Credits: Splashnews

Anne Hathaway e Adam Shulman da GIVENCHY

Courtesy of Press Office



Rosie Huntigton-Whiteley e Amber Valletta da ISABEL MARANT

Credits: Splashnews

Keira Knightley in CHANEL al Gala di inaugurazione della stagione di danza all'Opera National de Paris

Courtesy of Press Office

Anna Mouglais in CHANEL all'Opera National de Paris

Courtesy of Press Office



Stacy Martin in CHANEL all'Opera National de Paris

Courtesy of Press Office

Candela Pelizza da MAISON MARGIELA

Credits: Splashnews



Carlotta Oddi da HERMES

Credits: Splashnews



Caro Daur da VALENTINO

Credits: Splashnews

Emily Ratajkowski da PACO RABANNE

Credits: Splashnews

Eva Herzigova da ZADIG & VOLTAIRE

Credits: Splashnews



Freida Pinto da VALENTINO

Courtesy of Press Office



Karen Elson da GIVENCHY

Credits: Splashnews



Lady Gaga da CELINE

Credits: Splashnews



Liv Tyler da GIVENCHY

Courtesy of Press Office

Natalia Vodianova e Karlie Kloss da OFF-WHITE

Credits: Splashnews



Olivia Palermo da VALENTINO

Credits: Splashnews



Olivia Wilde da VALENTINO

Courtesy of Press Office

Paola Turani da ELIE SAAB

Credits: Splashnews



Salma Hayek da SAINT LAURENT

Credits: Splashnews



Sara Sampaio per le strade di Parigi con un paio di stivali SANTONI.

Courtesy of Press Office



Yasmin Sewell da HAIDER ACKERMANN

Credits: Splashnews

Rooney Mara da GIVENCHY

Courtesy of Press Office



