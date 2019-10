La nuova campagna di Stroili celebra il gioiello senza legarlo a feste "comandate". Bracciali, anelli e orecchini diventano perfetti per ogni momento.



Una madre e una figlia, un uomo e una donna innamorati, ragazze e risate di amicizia vera: momenti unici, preziosi, intensi.

Semplicemente attimi della vita di ogni giorno, quei tasselli del puzzle esistenziale di cui ciascuno di noi si compone.

Queste emozioni pure e naturali sono le protagoniste della nuova campagna di Stoili, il brand che ha reso la gioielleria accessibile a tutti. Esattamente come le emozioni, preziose sensazioni che tutti proviamo e che vanno sfoggiate con orgoglio, come un bel ciondolo.



Stroili vede in ogni attimo del quotidiano un momento da vivere, da ricordare e da celebrare attraverso un gioiello.

Infrange così una nuova barriera ideando una campagna video in cui potersi identificare, a seconda della tipologia di donna a cui si appartiene. Per regalarsi un gioiello non per il compleanno ma per il fatto di essere donna, amica, mamma e via dicendo.



“Per la donna che sono” è l’ammissione che una donna fa a se stessa, consapevole di essere unica proprio perché fatta a modo suo. E questa sua unicità si merita un gioiello unico.





Un frame del video della campagna di Stroili. Credits: Stroili

“Per la mamma che sono” rivela la purezza del rapporto tra madre e figlia, sempre pieno di tenerezza.

Ci sono poi anche dediche di coppia come “Per la nostra amicizia”, da cui emerge quella voglia di condividere le proprie giornate, ogni giorno, con chi amiamo e con chi ci sta sempre accanto.

“Per i nostri 280 giorni insieme” invece è la promessa di costruire un futuro insieme, fatto di intimità, anniversari da festeggiare, progetti da condividere e da celebrare con preziosi gioielli.

Queste le emozioni universali che rendono ogni momento speciale, queste le gioie che contano ogni giorno e che diventano protagoniste della nuova campagna Stroili.





Un frame del video della campagna di Stroili. Credits: Stroili

La magia dei gioielli Stroili è quella che incanala la semplice capacità di apprezzare anche il più piccolo gesto.

Gli spot di campagna racchiudono in sé storie che sono un vero e proprio inno alla gioia. Ciascuna suggellata da un gioiello adatto a simboleggiarne il sentimento cardine.

Dalle collane ai bracciali, dagli anelli alle fedi fino agli orecchini e agli orologi, Stroili celebra in modo prezioso e unico ogni istante della vita.

Con collezioni poliedriche e versatili, adatte a ogni gusto, sentimento, décolleté, dito e polso!





Stroili: la campagna video che celebra le emozioni