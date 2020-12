Il marchio di gioielli celebra le festività con una campagna che ha per protagonisti amore, natura e rapporti interpersonali. E invita a godersi le piccole grandi gioie della vita

Il brand Stroili lancia #Sceglilatuagioia, la nuova campagna natalizia dal messaggio per cui la felicità è nelle piccole gioie di ogni giorno.

Stupirsi, meravigliarsi, appassionarsi: condividere i piaceri semplici, godere di un’atmosfera intima, riscoprire un rapporto virtuoso con il mondo circostante, passare il tempo con le persone care.





Stroili sa trasformare le emozioni in gioielli da indossare affinché siano sia memoria sia guida per cercare la gioia e l’autenticità in ogni momento della propria vita. E ricordarlo ogni volta che si osservano le creazioni del brand risplendere sulla pelle.

#Sceglilatuagioia è il claim e l’hashtag che, oggi più che mai, diventa un invito a vivere la felicità come un’emozione libera, non solo scegliendo i propri i momenti da celebrare ma anche immergendosi in un rapporto nuovo e più vero con la natura.

Proprio la natura è il cuore della nuova campagna di Stroili, identificata nella località iconica di un bosco, cornice e protagonista insieme di storie che uniscono persone e sentimenti, racchiudendo tre modi diversi di vivere la festa del Natale in altrettanti spot.

È l’essenza più segreta e intensa del Natale a esplodere nelle immagini video: ci sono lei e lui, immersi in una romantica baita tra gli alberi, che trascorrono la notte natalizia immersi nel loro amore.

Ci sono due amiche che ridono e si scambiano confidenze davanti al fuoco in un’atmosfera festiva gioiosa.

Infine c’è un gruppo di amici, seduti su un tronco di un grande albero che, scherzando, celebrano il Natale con entusiasmo e un filo di follia.