Grazia.it è entrata nel cuore dell'azienda Bianchi e Nardi 1946 per scoprire una storia nata nel primo Dopoguerra e che, ancora, oggi continua a far sognare.

Cos'è oggi il lusso, in un epoca sempre più legata al concetto di brand e logo, a una fruizione degli oggetti sempre più veloce e "vorace"?

Non si tratta solo di un qualcosa strettamente legato al prezzo.



Nasce da materiali preziosi, certo, ma anche da (tante) ore di lavoro, da un know-how tramandato da generazioni, da mani che, con cura e passione, seguono profili, tagliano, cuciono, assemblano, da occhi che guardano ogni piccolo dettaglio, alla ricerca della perfezione.

Il risultato è un oggetto non solo bello ma che racconta una storia.



E proprio per scoprire questa storia che siamo partiti alla volta di Firenze Scandicci, polo pellettiero d'eccellenza del Made in Italy, dove la Bianchi e Nardi ci ha aperto le porte della sua azienda, fondata nel 1946, composta inizialmente da soli 5 dipendenti e che, da allora, produce borse e pelletteria di lusso anche per conto di prestigiose maison.





Una storia che dal primo Dopoguerra (è stata una delle prime aziende ad aprire nel nel polo di Scandicci) è arrivata fino a oggi, grazie all'amore, alla passione e all'intraprendenza dei nipoti dei due fondatori.



Gabriele Bianchi, Andrea Nardi, Laura Nardi, Alessandro Nardi e Giulia Bianchi, sono loro la terza generazione che ha preso in mano l'azienda dei nonni e dei genitori e, nel 2014, in un periodo in cui tante piccole e medio imprese chiudevano i battenti, ha ridato nuova vita e un nuovo corso alla storia di famiglia.



Nasce così Bianchi e Nardi 1946, un marchio nuovo, partito dall'eccellenza e dal know how che da sempre ha caratterizzato l'azienda e che l'ha portata a essere sinonimo di eccellenza e artigianalità, e che oggi propone un prodotto luxury di altissimo livello.







Borse e piccola pelletteria realizzata con pellami esotici pregiatissimi: coccodrillo, rettile, alligatore, struzzo, sono alcuni dei materiali che prendono vita dalle mani degli artigiani dell'azienda e diventano oggetti del desiderio perfetti in ogni singolo dettaglio, dalle cuciture alla galvanica delle finiture.

La terza generazione dell'azienda Bianchi e Nardi: da sinistra Gabriele Bianchi, Andrea Nardi, Laura Nardi, Alessandro Nardi e Giulia Bianchi





Gabriele Bianchi ci ha accolto e accompagnato in un tour speciale ne cuore dell'azienda: ci ha mostrato le pelli conciate (provenienti da fonti certificate e "taggate" una a una, custodite in speciali cavaeux, come gioielli preziosi) e raccontato come nasce una borsa Bianchi e Nardi 1946 mentre uno dei 105 dipendenti lavorava gli scampoli di pelle di coccodrillo già tagliati, bagnandoli e "inchiodandoli" a mano per stirare la pelle.



Abbiamo seguito le varie fasi della lavorazione, alcune a noi sconosciute, come l'agatatura, un passaggio eseguito con una macchina ad azione manuale e che, grazie a un piccolo cilindro di pietra d'agata, permette di conferire al coccodrillo quell'effetto lucido e brillantissimo, simile allo smalto.





La bag Antonia, in diverse dimensioni, in coccodrillo "agatato".





La storia prosegue nella boutique Bianchi e Nardi 1946 a pochi passi dalla meravigliosa Piazza della Signoria, location che, nell'architettura e negli arredi, rende omaggio alle botteghe storiche fiorentine di Ponte Vecchio e offre ai clienti un'esperienza di artigianalità e preziosità unica.





La boutique Bianchi e Nardi 1946, di fianco alla centralissima Piazza della Signoria.





Una delle stanze, infatti è adibita al "Made to order" dove i clienti di tutto il mondo (americani e asiatici in primis), seguiti e affiancati dal personale, possono realizzare i loro sogni e dare vita alla loro borsa (i tempi di lavorazione sono di circa tre mesi per una bag).



Questo concept è presente anche nell'atelier "bespoke" milanese di via Sant'Andrea 5, un "appartamento" nel cuore del Quadrilatero della Moda, dove scoprire l'universo Bianchi e Nardi 1946 e creare da zero una borsa unica.





L'atelier "bespoke" di Bianchi e Nardi 1946 in via Sant'Andrea a Milano





Scopriamo così anche la nuova capsule SS 2020 "Kimono Bag", reinterpretazione dell'iconico modello nato nel 1978 e che, per questa stagione, guarda a Oriente e alle suggestioni del Sol Levante.



Eleganti gru, simbolo di prosperità, delicati fiori di ciliegio (l'hanami, la fioritura, ritratta anche dal maestro Hokusai), i ventagli e i lembi delle vesti delle geishe prendono vita in una handbag e una pochette dalle forme compatte ed eleganti e realizzate con pellami di coccodrillo e rettile dalle tonalità brillanti come le gemme di uno scrigno.





La capsule “Kimono Bag” di Bianchi e Nardi 1946 La capsule Kimono Bag di BIANCHI E NARDI 1946 ispirata al Giappone



Courtesy Press Office

Courtesy Press Office

Courtesy Press Office



Courtesy Press Office

Courtesy Press Office

Courtesy Press Office



Courtesy Press Office

Courtesy Press Office

Courtesy Press Office



Courtesy Press Office

