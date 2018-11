Croc bag mania! Una selezione di borse in stampa cocco su cui vale la pena investire in questa stagione.



Possono anche passare qualche stagione nel dimenticatoio, ma alla fine le borse coccodrillo tornano sempre sotto i riflettori e ciclicamente ricompaiono nella lista degli accessori must-have che ogni fashionista dovrebbe avere.

Scelta azzeccata per elevare il look e renderlo ancora più sofisticato, sono un grande classico che non smette mai di stupire e anche quest’autunno-inverno la faranno da padrone in tutte le nuove collezioni di grandi e piccoli brand.









(Getty Images)





Un posto d’onore nel guardaroba di celeb e trend setter se lo sono già guadagnato e ora non aspettano altro che essere accolte anche nel nostro. E poco importa se siano in vera pelle o stampata: ciò che conta è mettere immediatamente in wishlist almeno un paio di modelli in modo da sfruttarli, da mattina a sera, durante tutti i mesi invernali.

Su quali croc bag investire? Tracolle, borse a mano, shopping bag, pochette, mini bag: sono tante le proposte da puntare per restare al passo con le ultime tendenze: ce n’è per tutti i gusti (e tutte le tasche).

E se avete ancora le idee confuse, non temete: abbiamo selezionato per voi alcuni dei modelli più gettonati del momento. Venite a scoprire quali sono!





A.P.C. Borsa a tracolla a mezzaluna in pelle a stampa cocco

Credits: mytheresa.com





NANCY GONZALEZ Borsa a secchiello in pelle a stampa cocco

Credits: netaporter.com





DELVAUX Borsa nera a mano in stampa cocco

Credits: delvaux.com





BIANCHI E NARDI 1946 Borsa gialla a tracolla in stampa cocco

Credits: bianchienardi1946.it





COCCINELLE Arlettis, la mini bag in pelle stampa cocco da portare a mano o tracolla

Credits: coccinelle.com





STAUD Borsa a mano in pelle effetto coccodrillo

Credits: matchesfashion.com





KURT GEIGER Round bag a tracolla a stampa cocco

Credits: kurtgeiger.com





PRADA Mini bag a stampa cocco da portare a mano o a tracolla

Credits: modaoperandi.com





GUCCI Borsa a mano crocodile effect con manico in bamboo

Credits: matchesfashion.com





NALI’ Borsa a stampa cocco da portare a mano o a tracolla

Credits: nalishop.it





FENDI Borsa a spalla bicolor in pelle effetto coccodrillo

Credits: netaporter.com





BOTTEGA VENETA Maxi pochette in pelle a stampa cocco

Credits: netaporter.com





RIPANI Borsa a mano in pelle stampata pitone color verde.

Credits: ripani.com