Dai modelli corti in stile street alle proposte maxi ultra-glam: ecco come scegliere il piumino ideale per affrontare l’inverno

Quando le temperature scendono sul serio, il primo pensiero è sempre lo stesso: trovare un piumino caldo, avvolgente (e perché no) super cool. E per l’inverno 2025 la buona notizia è che la moda sembra avere un’unica missione: farci stare bene, senza rinunciare all'eleganza.

Che siano oversize o ultra-femminili, sporty o sofisticati, i piumini tornano protagonisti di stagione, reinterpretati in chiave ancora più versatile e moderna. Il puffer infatti, non è più solo un “capo tecnico”, ma un vero pezzo chiave del guardaroba invernale.

Comodissimo, leggero, perfetto per la vita in città: il piumino corto continua a dominare. Per il 2025 si punta su silhouette arrotondate, volumi morbidi e finish super glossy, spesso ispirati alla street culture degli anni 2000.

Credits: Sittingsuite





Lunghi, spettacolari, a volte quasi teatrali: i piumini extra-long invece saranno il must assoluto dell’inverno. I nuovi modelli (alcuni sfiorano addirittura la caviglia), avvolgono completamente la silhouette e giocano con volumi over che sembrano usciti dalle sfilate più avanguardistiche.

Non dimenticate i modelli midi a metà gamba! Perfetti per accompagnarvi tutto il giorno e farvi sentire elegantemente al caldo.

Sporty, glam, minimal o esagerato: il piumino dell’inverno 2025 non mette limiti allo stile. Dal caffè con le amiche alle serate chic, dai weekend fuori porta fino ai look urbani più chic, non vi deluderà mai.









Piumini: i modelli più cool per l'inverno 2025





SITTINGSUITE



Credits: sittingsuits.com







ARKET

Credits: arket.com

MANGO

Credits: mango.com

MAX&Co

Credits:maxandco.com

MARBELL

Credits: marbell.it

ADIDAS

Credits: adidas.it

CARLA FERRONI

Credits: Courtesy of Press Office

DESIGUAL

Credits: desigual.com

GUESS

Credits: guess.eu

H&M

Credits: hm.com

PARJUMPERS

Credits: Courtesy of Press Office

ZARA

Credits: zara.com

THE NORTH FACE

Credits: thenorthface.com

UNIQLO

Credits: uniqlo.com

MARELLA

Credits: marella.com

MAX MARA

Credits: maxmara.com

MOORER

Credits: Courtesy of Press Office

NAPAPIJRI

Credits: napapijri.com

OYSHO

Credits: oysho.com

COS

Credits: cos.com

PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

TRUSSARDI

Credits: trussardi.com