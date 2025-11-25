Speciale piumini: corti, lunghi, maxi e super glam. Tutti i modelli da avere questo inverno
Quando le temperature scendono sul serio, il primo pensiero è sempre lo stesso: trovare un piumino caldo, avvolgente (e perché no) super cool. E per l’inverno 2025 la buona notizia è che la moda sembra avere un’unica missione: farci stare bene, senza rinunciare all'eleganza.
Che siano oversize o ultra-femminili, sporty o sofisticati, i piumini tornano protagonisti di stagione, reinterpretati in chiave ancora più versatile e moderna. Il puffer infatti, non è più solo un “capo tecnico”, ma un vero pezzo chiave del guardaroba invernale.
Comodissimo, leggero, perfetto per la vita in città: il piumino corto continua a dominare. Per il 2025 si punta su silhouette arrotondate, volumi morbidi e finish super glossy, spesso ispirati alla street culture degli anni 2000.
Credits: Sittingsuite
Lunghi, spettacolari, a volte quasi teatrali: i piumini extra-long invece saranno il must assoluto dell’inverno. I nuovi modelli (alcuni sfiorano addirittura la caviglia), avvolgono completamente la silhouette e giocano con volumi over che sembrano usciti dalle sfilate più avanguardistiche.
Non dimenticate i modelli midi a metà gamba! Perfetti per accompagnarvi tutto il giorno e farvi sentire elegantemente al caldo.
Sporty, glam, minimal o esagerato: il piumino dell’inverno 2025 non mette limiti allo stile. Dal caffè con le amiche alle serate chic, dai weekend fuori porta fino ai look urbani più chic, non vi deluderà mai.
Piumini: i modelli più cool per l'inverno 2025
SITTINGSUITE
Credits: sittingsuits.com
ARKET
Credits: arket.com
MANGO
Credits: mango.com
MAX&Co
Credits:maxandco.com
MARBELL
Credits: marbell.it
ADIDAS
Credits: adidas.it
CARLA FERRONI
Credits: Courtesy of Press Office
DESIGUAL
Credits: desigual.com
GUESS
Credits: guess.eu
H&M
Credits: hm.com
PARJUMPERS
Credits: Courtesy of Press Office
ZARA
Credits: zara.com
THE NORTH FACE
Credits: thenorthface.com
UNIQLO
Credits: uniqlo.com
MARELLA
Credits: marella.com
MAX MARA
Credits: maxmara.com
MOORER
Credits: Courtesy of Press Office
NAPAPIJRI
Credits: napapijri.com
OYSHO
Credits: oysho.com
COS
Credits: cos.com
PULL&BEAR
Credits: pullandbear.com
TRUSSARDI
Credits: trussardi.com
