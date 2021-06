Il summer look perfetto al mare e in città? L'outfit con vestito in jeans indossato dall'influencer Chloe Lecareux, che domande. Scoprite insieme a noi come replicarlo!

Inutile negarlo: il vestito di jeans è tra i capi jolly del guardaroba di tutte noi. Così comodo e versatile, d'estate rappresenta la scelta perfetta per ottenere in un lampo un outfit da giorno semplice ma d'effetto (ma tenete sempre a mente che, con gli accessori giusti, fa la sua bella figura anche di sera, eh!).

L'influencer francese Chloe Lecareux, ad esempio, per la summer 2021 ha scelto un modello midi a chemisier firmato Tommy Hilfiger che ci ha fatto innamorare al primo sguardo.

Eccola mentre passeggia insieme alla sua cagnolina con un look easy-chic tutto da copiare. Per farlo basta mixare il nostro adorato denim dress con alcuni accessori chiave di stagione. Quali? Tanto per cominciare un paio di ciabattine con suola in rafia, un classico dell'estate da portare sia al mare che in città. Da abbinare con una borsa a tracolla raffinata in pelle color cuoio, en pendant.

Non vi basta lo spazio per portare con voi tutto l'occorrente? Tranquille c'è lei, la net bag! Sì, proprio la shopper all'uncinetto super capiente, tanto amata dalle parigine (e non solo) di cui vi abbiamo già parlato.

Ecco tutti i pezzi giusti da avere per replicare al volo questa mise stilosa!

Chemisier in denim con cintura in vita TOMMY HILFIGER

Ciabattine cuoio VALENTINO GARAVANI

Borsa a tracolla in pelle COCCINELLE

Collana sottile in oro giallo LIL MILAN

Shopper crochet MANGO

