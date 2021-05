La borsa a rete tipo "da pesca" è l’ossessione fashion di chi adora lo stile alla francese. Ecco la protagonista assoluta dei look più easy-chic di questa stagione

Se siete del tipo maglia a righe marinière, blazer oversize con i leggings e baguette (sia borsa sia pane, perché no), allora il vostro stile è Parigi mon amour quindi non potrà che dire oui all'ossessione fashion delle francesi più chic.

Stiamo parlando della tipica borsa da marché, la borsina in rete a maglia larga che le parigine adorano usare come shopper. Oltreoceano la chiamano “net bag” perché sembra la rete con cui si pesca " strascico".

Questo modello si sta imponendo a ogni latitudine come accessorio per ogni outfit: dai jeans con camicetta dal colletto ricamato fino al wrap dress in fantasia floreale super provenzale, ogni look accoglie a braccia aperte questa chicca dal retrogusto francese.





La nuova Le Pliage Filet di Longchamp





Le varianti sono tante e vanno da quella con i manici in legno (tipici del marchio Utmon es Pour Paris, uno dei preferiti delle parigine più chic), fino alla classica total net minimalista.

Chi invece volesse modelli un po' più strutturati, potrà optare per le tote bag e anche per il secchielli che fanno della rete il filo conduttore del design.

Per aiutarvi a scegliere la “net turtle bag” che diventerà la vostra amica del cuore, abbiamo selezionato per voi 15 borse in rete di cui innamorarsi. Perfette per mise che sembrano appena uscite da Montmartre.

BLANCHE Borsa modello shopper in rete.

Credits: Zalando

CLOOM Borsa a rete in cotone elastico.

Credits: Amazon

LONGCHAMP La nuova Pliage Filet nasce dall'incontro dell'iconica Le Pliage della maison francese con la net bag di Filt 1860.



Credits: longchamp.com





CULT GAIA Borsa in rete annodata con pochette interna in finta tartaruga.

Credits: Farfetch

ECO BEAUTY NI "Net turtle bag" in cotone blu.

Credits: Etsy

ESSENTIAL RUSTIC Borsa shopper in rete.

Credits: Etsy

H&M Borsa shopper in rete.

Credits: H&M

JANN JUNE Turtle bag in rete di cotone color panna.

Credits: Jann June



MARNI Borsa in rete e pelle.

Credits: Farfetch

MIU MIU Borsa secchiello con struttura intrecciata a mo' di rete annodata.

Credits: Lyst

NANUSHKA Borsa in rete con frange.

Credits: Mytheresa

PRADA Borsa con struttura in rete di legno e sacchetto interno.

Credits: Farfetch

STAUD Secchiello in pelle con manico in pelle e rete esterna.

Credits: Luisa Via Roma



STELLA MCCARTNEY Borsa shopper in rete con mini pochette in pelle all'interno.

Credits: Farfetch

UTMON ES POUR PARIS Borsa shopper in rete con manici di legno.

Credits: Utmon es Pour Paris

ZARA Borsa shopper in rete mini traforata.

Credits: Zara