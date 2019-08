Rientro difficile in città? Provate questo look per ricominciare con lo stile giusto

Siete appena tornate in città e la tristezza da vacanze finite vi ha tolto la voglia di concentrarvi sul look più adatto per il rientro?

Niente paura, vi aiutiamo noi con una proposta facile facile da replicare subito per ricominciare con lo stile giusto.

L'ispirazione arriva dalla cantante e attrice Ashley Roberts, immortalata per le strade di Londra con jumpsuit bianca e accessori black.

Pronte a rubarle l'idea?





La tuta, del resto, è sempre un'ottima soluzione quando si cercano comodità e un pizzico di glamour.

Sceglietela bianca (perfetta, tra l'altro, anche per esaltare l'abbronzatura) e mixatela con dettagli neri: cintura in pelle, pumps di vernice, uno zainetto e un paio di occhiali da sole scuri faranno al caso vostro. Aggiungete un paio di orecchini dorati a cerchio e il gioco è fatto.

D'accordo, magari non sarete più felici di prima ma più stilose di sicuro!

Jumpsuit bianca MISS SELFRIDGE

Credits: missselfridge.com





Cintura in pelle GUCCI

Credits: gucci.com





Pumps di vernice DIOR

Credits: dior.com





Orecchini a cerchio PANDORA

Credits: it.pandora.net





Zaino con maxi tasche SAMSONITE

Credits: samsonite.it





Occhiali da sole SARAGHINA EYEWEAR

Credits: saraghinaeyewear.it