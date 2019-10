Il trench rosa indossato da Alexa Chung durante London Fashion Week è già un tormentone: ecco come abbinarlo!

Che Alexa Chung sappia trasformare in glamour tutto quel che tocca, o ancora meglio che indossa, è ormai un dato di fatto.

E la It Girl inglese non ci ha deluso nemmeno nel mese della moda, durante il quale ha sfoggiato una serie di look vincenti. Tutti da copiare, ovvio.

A colpirci in particolar modo l'outfit scelto per la London Fashion Week, che vede protagonista il trench in tulle rosa di Simone Rocha





Il sogno romantico di qualsiasi fashion addicteded abbinato con capi più easy indossarlo senza cadere nell'effetto "bambolina".

L'abbinamento ideale, come suggerisce Alexa, è quello con un paio di jeans a vita alta, una felpa e delle sneakers in tela bianca, come le sue Superga.

Una tracolla in pelle beige, che riprende i colori dell'outfit, occhiali da sole tondi e un orologio prezioso saranno i dettagli che faranno la differenza.

Scoprite con noi i pezzi giusti da acquistare per ispirarsi al suo stile.





Trench con pannello in tulle rosa SIMONE ROCHA

Credits: farfetch.com

Felpa con scritta H&M

Credits: hm.com

Jeans mom fit ZARA

Credits: zara.com

Sneakers bianche SUPERGA

Credits: superga.com

Borsa a tracolla CHANEL

Credits: chanel.com

Occhiali da sole tondi MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

Orologio della collezione Crystal Frost SWAROVSKI

Credits: swarovski.com