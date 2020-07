Il top corto bianco è tra i must indiscussi dell'estate. Per ottenere un look stiloso anche in città, ispiratevi alla mise della modella svedese

Non solo al mare. Il top corto (o crop top, che dir si voglia) specialmente nella versione in cotone bianco è un capo must da sfoggiare quest'estate anche in città. Ma come abbinarlo per una resa fresca e chic al tempo stesso? Semplice! Basta seguire l'esempio della splendida Elsa Hosk.

La supermodella svedese è stata paparazzata a spasso per le strade di New York (più city di così non si può!) con questo look che ci ha colpito e affondato al primo sguardo.

Protagonisti, insieme al romantico top con maniche a palloncino, i jeans stampa paisley di Etro (vi ricordate che vi avevamo già avvisato del ritorno della fantasia bandana?) e un paio di sneakers con la para alta per guadagnare in centimetri senza perdere in comodità.

Aggiungete una cintura in pelle color cuoio e una borsa a mano e sarete perfette proprio come lei!

