Il motivo paisley della bandana è un must dell’estate che decora sandali, borse, gonne, blazer… Insomma, potete (ri)farvi un intero guardaroba + scarpiera a tema!

Chi credeva che la bandiera degli anni Novanta avesse smesso di sventolare, non è informato sulle tendenze più attuali perché la bandana è attualissima. E super cool.



Lo dimostra il boom di motivi paisley e decori in stile che decorano abiti, accessori e calzature.

Dal costume intero con dettaglio cut-out (tale da renderlo anche un po’ bikini) by Tezenis fino ai sandali di Arizona Love, la bandana oggi è ovunque.



La si trova nelle gonne pareo per il beachwear più stylish, nelle tracolline di tendenza, nei blazer satinati e addirittura negli shorts di jeans.

Il guardaroba del momento è proprio quello che ha come fil rouge la bandana rossa (quella classica) ma anche le sue varianti cromatiche che spaziano dal nero al giallo, dal rosa al grigio perla.

Non solo armadio ma anche scarpiera: oltre ai sandaletti di Arizona Love che fanno battere il cuore alle Nineties-lovers, anche le espadrillas, le ballerine, le ciabattine da mare e perfino le pumps arricchiscono gli outfit più "wow" di stagione.

Chi non vuole rinunciare al trend ma preferisce un tocco più leggero, può optare per gli accessori, come la visiera ricoperta in tessuto paisley.

Beachwear, nightwear (hai detto pigiama in seta con motivo paisley? E hai detto bene!), daywear… Ogni tipologia di guardaroba può essere arricchito dal tocco di stile molto grintoso della bandana!



Un accessorio che di strada ne ha fatta, nato com’è nel vecchio West, quando quel fazzoletto di cotone veniva indossato intorno al collo e alzato per coprire naso e bocca dalla polvere. Successivamente la bandana diventò parte della divisa “ufficiale” dei banditi e fuorilegge, da usare per mascherarsi il volto e non farsi riconoscere. Dal capo indiano Geronimo a Easy Rider, dal rapper Tupac Shakur ad Axl Rose dei Guns N' Roses, la bandana ne ha fatta di strada.



Volete renderla protagonista dei vostri look? Vi proponiamo 15 assaggi fashion di bandana, perfetti per arricchire un outfit estivo in maniera originalissima.

ARIZONA LOVE I sandali con bandana che ricopre i lacci.

Credits: Farfetch

BERRIE Cardigan cropped con fantasia paisley.

Credits: Farfetch

DESIGUAL Tracollina con motivi paisley ricamati.

Credits: Zalando

ETRO Gonna a pareo con motivi a bandana.

Credits: Net-a-Porter

GOLDEN GOOSE Blazer in raso con motivi paisley.

Credits: Mytheresa

LEVI'S Shorts in denim con decori in stile bandana.

Credits: Farfetch

MANEBI Sandaletti aperti con dettaglio bandana.

Credits: Farfetch

PARADISED Shorts in stoffa con motivo bandana.

Credits: Net-a-Porter

SAINT LAURENT Ciabattine espadrillas con fantasia paisley.

Credits: Mytheresa

SANDRO PARIS Gonna lunga con fantasia bandana.

Credits: Farfetch

SIAN SWIMWEAR Bikini con motivi paisley su fondo giallo.

Credits: Farfetch

& OTHER STORIES Choker in metallo dorato e tessuto in stile bandana.

Credits: & Other Stories

TEZENIS Costume da bagno intero con dettaglio cut-out in stile bikini in fantasia bandana.

Credits: Tezenis

TOPSHOP Pigiama con shorts in fantasia bandana.

Credits: Zalando

URBAN CLASSICS Visiera rivestita di tessuto da bandana.

Credits: Zalando