Come vestirsi d'estate in città? Sienna Miller docet!

Un look perfetto per essere super chic anche in città anche quando le temperature e l'afa giocano contro?

Fate come Sienna Miller che mixa capi freschi e accessori stilosi con quel mood vacanziero e disinvolto che certo non guasta.





L'attrice punta su alcuni dei pezzi chiave dell'estate 2018, abbinandoli con il suo solito gusto impeccabile.

Quali? L'abito stampa Vichy, per cominciare! Un vero must della bella stagione, sia al mare che in città.

Anche gli accessori sono studiati nei minimi dettagli: pumps accollate, cappello di paglia e una shopper di tela comoda e capiente.

Un paio di occhiali da sole con montatura a farfalla e il look è servito!









Abito a quadretti Vichy TORY BURCH.

Credits: toryburch.it





Pumps gialle in suede SHOE THE BEAR.

Credits: zalando.it





Shopper in canvas GUCCI.

Credits: mytheresa.com





Cappello di paglia MAISON MICHEL.

Credits: net-a-porter.com





Occhiali da sole LIU JO.

Credits: liujo.com