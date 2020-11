Il maglione over è una delle tendenze top dell’Autunno Inverno 2020-21. Per indossarlo in maniera urban-chic, ecco il look della supermodella, testimonial di Falconeri

Fermi tutti: il pezzo chiave del guardaroba cool targato stagione fredda è lui, il maxi pullover.

La tendenza over che serpeggia negli armadi più al passo con i trend vuole il maglione portato oversize, è vero. Ma spesso non si sa come e a cosa abbinarlo.

Un look che ci viene in aiuto è quello sfoggiato da Irina Shayk nel negozio Falconeri di Soho a New York, dove per una giornata si è trasformata in personal shopper d’eccezione. La supermodella ha consigliato dal canale Instagram di Falconeri i capi essentials per l’Autunno Inverno 2020-21.

Per l’occasione, ha indossato un maxi pull di Falconeri con scollo a V in cashmere e seta nella nuance vitaminica dell’arancione, perfetto da abbinare (sia cromaticamente sia a livello di stile) al cappotto nero in cashmere con impunture a vista, sempre di Falconeri.

Un paio di shorts in pelle e stivali al ginocchio rendono questa mise contemporanea quanto basta, bilanciando l’audacia di pantaloncini e boots di pelle con l’intramontabile eleganza bon ton del cashmere declinato in nero e arancio.

Per replicare l’outfit di Irina Shayk, mixate un maxi-pull con un paio di shorts dal finish lucido della pelle, aggiungete gli stivali neri e non dimenticate il tocco chic della lingerie romantica sotto al maglione. Coronate il tutto con un coat nero e sarete impeccabili.

Ecco i capi e gli accessori giusti da avere per copiarle il look e farlo vostro!

FALCONERI Maxi pullover in cashmere con scollo a V.

Credits: Falconeri

FALCONERI Cappotto nero in cashmere con impunture a vista.

Credits: Falconeri

MANGO Shorts in pelle neri con cintura.

Credits: Mango

INTIMISSIMI Reggiseno con pizzo nero.

Credits: Intimissimi

BENEDETTA BOROLI Stivali di pelle al ginocchio con tacco stiletto.

Credits: Benedetta Boroli