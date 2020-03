Inutile girarci intorno: i pantaloni di pelle sono un must del guardaroba femminile. E Margot Robbie ci insegna come abbinarli in maniera chic.

Siete fan anche voi dei pantaloni in pelle (o ancor meglio in simil pelle)?

Per noi si tratta senza alcun dubbio di uno dei "key pieces" da avere sempre a disposizione nell'armadio per realizzare look dall'allure sì rock ma non solo. Basta infatti abbinarli nel modo giusto per renderli in un lampo anche super chic! Vi avevamo già proposto 5 look a effetto "wow" con i leather pants, ora vi mostriamo come li ha abbinati Margot Robbie.

L'attrice australiana sceglie un modello di pantaloni in pelle a vita alta e li mixa con due colori: il bianco della blusa cropped e delle pumps raffinate. E una nuance intensa come il ruggine del cappotto, appoggiato con disinvoltura sulle spalle. Gli orecchini a cerchio dorati (altro grande trend di stagione) illuminano il viso e aggiungono un tocco classy all'insieme.

Ecco i pezzi giusti da acquistare online per rubarle l'outfit in poche mosse!

