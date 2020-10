Se poi riuscissimo a indossarlo con il suo charme, sarebbe il massimo! Ecco i fashion tricks per abbinarlo ad hoc.

Melissa Satta è stata fotografata durante Milano Fashion Week alla sfilata di Max Mara con un completo gessato del brand che ci ha fatto innamorare al primo sguardo. Sì, perché il tailleur maschile indossato dalla showgirl riesce a essere al tempo stesso rigoroso, raffinato e glam. Meglio di così non si può!

Melissa lo sceglie blu, elegantissimo, e lo mixa con una classicissima camicia azzurra e con un paio di pumps bianche che lo rendono decisamente più femminile e ne alleggeriscono anche un po' l'aria formale.

Noi aggiungeremmo come tocco finale una bella borsa, magari una tracolla compatta in pelle burgundy per un risultato davvero impeccabile.

Non vi è già venuta una pazza voglia di rubarle il look? Se la risposta è sì, ecco i capi e gli accessori da avere per replicare il suo stile in modo facile e veloce.

Blazer doppiopetto gessato MAX MARA

Credits: it.maxmara.com

Pantaloni con pinces MAX MARA

Credits: it.maxmara.com

Camicia azzurra MANGO

Credits: shop.mango.com

Pumps in pelle bianca MICHAEL MICHAEL KORS

Credits: zalando.it

Tracolla in pelle burgundy COCCINELLE

Credits: coccinelle.com