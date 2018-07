Look sobrio in nero? Rendetelo speciale come fa Kaia Gerber

16 anni e già uno stile super cool: Kaia Gerber ci conquista con questa combo perfetta.

La figlia di Cindy Crawford e Rande Gerber, nonchè una delle modelle più richieste del momento, riesce a donare un twist inaspettato anche a un semplicissimo look total black.

Come? "Intervenendo" con il tocco giusto e con una buona dose di charme.





Copiare il suo outfit, con i pezzi giusti, è davvero easy. All'appello non possono mancare naturalmente un blazer in tessuto jacquard preziosissimo, una sensuale blusa in chiffon nero per un effetto vedo-non vedo, e un paio di pantaloni o di jeans skinny en pendant.

Gli accessori? Anche loro rigorosamente black: cintura dall'allure maschile, un orologio con cinturino in pelle, una clutch e sandali con tacco dalla silhouette pulita. Questi i must have su cui puntare.





Blazer jacquard GUCCI.

Credits: net-a-porter.com

Blusa in chiffon SAINT LAURENT.

Credits: mytheresa.com









Jeans skinny GUESS.

Credits: guess.eu





Cintura in pelle intrecciata BOTTEGA VENETA.

Credits: net-a-porter.com





Sandali con tacco GIANVITO ROSSI.

Credits: mytheresa.com





Pochette di raso PROENZA SCHOULER.

Credits: net-a-porter.com





Orologio della collezione Tambour Moon LOUIS VUITTON.

Credits: it.louisvuitton.com